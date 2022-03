Denuncian a exmilitar por maltrato, lesiones y violencia

Brenda Paola Garduza Estrada teme por su integridad y acusa a su expareja, Fabián Matuz Moscoso

Édgar Castillo/Corresponsal Diario de Chiapas

Tonalá, Chiapas.- Brenda Paola Garduza Estrada dio a conocer que interpuso una denuncia en contra de su expareja, Fabián Matuz Moscoso, bajo el expediente 0173-97-0701-201 con número de oficio 01405/1109/2021.

Durante una entrevista, Garduza Estrada explicó que fue víctima de golpes, maltrato, lesiones, insultos e incluso acoso en su trabajo.

“Tengo miedo a que me suceda alguna tragedia porque mi expareja es muy violento; me sigue diciendo que me va a matar”, manifestó.

“El día vienes 4 de junio iba en mi motocicleta y se me emparejó sobre el bulevar de la avenida Hidalgo, a la altura del bar El Santo. Me empujó para caer al piso, sufriendo fuertes golpes que fui hospitalizada. Durante 5 años que vivimos juntos estuve embarazada, perdí a mi bebé por los golpes que me dio”, explicó.

Agregó que acudió a la Fiscalía Regional Istmo Costa para decirles que “ya es mucho el maltrato e insulto de esta persona, quiero que las autoridades hagan algo al respecto. También fui al batallón de infantería para denunciarlo, sin embargo, ahí me comentaron que había desertado y que ya no podían hacer nada, que acudiera con las autoridades competentes. Como no me hacen caso, tuve que subir un video desde mi perfil de Facebook, donde ha llegado a mi trabajo a insultarme, diciéndome de que me va a ir mal”.

Garduza Estrada señala que ya se comunicaron otras personas que fueron también víctimas de las mismas agresiones en la Ciudad de México “y de allá viene huyendo. No tengo paz en mi persona, estoy afectada emocionalmente, no duermo y tengo temor a que me pase algo; pido a las autoridades a que hagan algo al respecto”.