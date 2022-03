Denuncian fraude en escrituras públicas en Ocosingo

Se trató de un programa de escrituración del año 2016

Mariana Gutiérrez/Corresponsal Diario de Chiapas

Ocosingo, Chiapas.- Representantes de diferentes barrios de Ocosingo convocaron a una reunión la mañana de este martes, a todas las personas que fueron víctimas del fraude notarial en el año 2016.

De acuerdo con la denuncia presentada, en el 2016 el Ayuntamiento Municipal, que en ese entonces dirigía Héctor Albores Cruz, les ofreció a varios ciudadanos escrituras públicas como un proyecto para que pudieran hacer uso de la propiedad.

En ese año, la escritura tenía un costo de entre 8 mil pesos y 9 mil pesos si entraban al programa; creyendo que era una valiosa oferta y promoción, varias personas decidieron tramitar sus escrituras, en la anterior administración tanto como federal, estatal y municipal.

Sin embargo, no cumplieron con todas las escrituras que se tramitaron; después del 2016, las Notarías Públicas desaparecieron y las que salieron no fueron aceptadas por Hacienda del Estado, ya que no cuentan con validez ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que los documentos son totalmente falsos.

Los manifestantes señalaron que acudieron ante Hacienda del Estado antes de la pandemia y les dijeron que ese libro no existía, por lo que visitaron diferentes instancias, donde les han dicho que desconocen el tema.

Ante ello, el próximo sábado convocarán a una reunión para que puedan hacer presión a las autoridades y que se dé a conocer qué sucedió realmente con los miles de pesos que se pagó ante Hacienda por el registro de las propiedades.