Denuncian presunta corrupción del director del IMSS de Coita

Estaría haciendo negocio con una clínica particular para realizar estudios fuera de la institución

Edgar Omar Ruiz / Corresponsal Diario de Chiapas

Ocozocoautla, Chiapas.- Pacientes del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad han denunciado falta de atención por no contar con los estudios que el mismo hospital no puede otorgar, pero que los mandan a una clínica particular en donde aparentemente también labora el actual director del hospital coiteco.

Un ciudadano denunció que no pudieron operar a su esposa debido a que le hacía falta el estudio de CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), pero que no pudo realizarlo debido a que no tenía los 18 mil pesos que les cobraba la clínica particular a donde los habían mandado, que curiosamente dijeron es del cirujano Adrián Cajica León, amigo del director del IMSS y quien también labora en este hospital coiteco, afirmaron.

Los afectados señalaron que les parece curioso que todos los estudios y atenciones que el hospital del IMSS no puede otorgar los manden a la clínica particular del médico Cajica, pues en un hecho que podría tratarse de un negocio interno entre el director del IMSS, José Luis Hernández Macías, con dicha clínica particular.

Precisaron que es importante que las autoridades del IMSS puedan llevar a cabo una investigación toda vez que muchos de los pacientes tienen que acudir a la clínica particular del médico Cajica para realizarse los estudios, ya que únicamente les aceptan que sean de dicho nosocomio para poder tener la atención, denunciaron.

Por su parte, adelantaron que están tocando puertas incluso ante la Comisión de los Derechos Humanos a fin de que pronto puedan operar a la dama que tiene un mal en la vesícula, y que no ha podido operarse por no contar con ese estudio que le piden.