Desalojan a personas en fiesta masiva

Se encontraban más de cien personas

Janet Hernández/Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Una fiesta que se realizaba en la Calzada El Santuario, en San Cristóbal de Las Casas, en donde participaban poco más de 100 personas fue cancelada, para evitar riesgos de contagios por COVID-19.

Una llamada al 911 alertó a elementos policiacos, quienes al llegar al lugar encontraron a dos personas lesionadas por una riña, quienes eran atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al momento de realizar la inspección del inmueble, localizaron en el interior de un salón a más de cien personas, quienes, por incumplir las medidas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, fueron desalojadas de inmediato, apercibiéndolas de no volver a participar en este tipo de actos masivos que ponen en riesgo de contagios por COVID-19 a otras personas.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía sancristobalense a ser prudentes, a mantener la guardia en alto y no propiciar reuniones familiares o aglomeraciones de personas ya que, si bien la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico verde, no quiere decir que no haya riesgo de contagios.