Difaman a Josean; pide no alegar sin fundamentos

Ainer González / Diario de Chiapas

El excandidato a la gubernatura del estado de Chiapas por el PAN-PRD, José Antonio Aguilar Bodegas, dio a conocer que el aspirante la candidatura por la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Edgar Oswaldo Rosales Acuña, lo está difamando.

Luego de que Rosales Acuña anunciara su deserción del PRI por una presunta intromisión e imposición de candidatos por el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello; Aguilar Bodegas aclaró que es falsa la declaración del aspirante a la candidatura por la alcaldía de San Cristóbal, ya que no tiene motivos para expresar opiniones de tal índole.

“En una rueda de prensa, Edgar Rosales, un aspirante a la presidencia municipal exhibe una grabación, una llamada que él sostuvo con el senador Velasco Coello, en esa grabación él expresa a él, que yo dije que Manuel Velasco Coello, estaba interviniendo en los procesos electorales del PRI, PAN y PRD”, indicó.

Asimismo, el excandidato en 2018 por la coalición Por Chiapas al Frente, agregó “quiero dejar en claras dos cosas fundamentales para mí, que eso es falso, yo no acostumbro emitir opiniones de personas que no estén presentes, y no tengo ningún motivo para poder expresar una opinión de esa naturaleza”.