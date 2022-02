Dirigente del PRI Chiapas da positivo a COVID-19

A través de su cuenta oficial de Facebook, Rubén Zuarth dijo que se siente bien y sin síntomas

M d R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dio a conocer mediante sus redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se realiza de manera periódica.

“Como cada 15 días, me realicé la prueba del #COVID19. Les comparto que esta vez el resultado fue positivo. Me siento bien y sin síntomas, siguiendo todos los protocolos de salud, me mantendré aislado y realizaré las actividades inherentes a mi responsabilidad de manera virtual”, escribió a través de sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.