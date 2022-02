Eduardo Balcázar impulsa el deporte

Firma compromisos con los deportistas de Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante el abandono institucional y la nula aplicación de políticas públicas deportivas, Eduardo Balcázar Castillo, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla, realizó el encuentro de ciudadanas y ciudadanos deportistas, a efecto presentar sus propuestas; fueron coincidencias entre quien desea gobernar Tuxtla y los ciudadanos preocupados por un municipio diferente.

Por su parte, Mario Maldonado, consumado deportista y candidato a regidor, dijo que la salud no es un juego, y que no se trata de hacer propuestas y compromisos utópicos, se necesitan políticas públicas sostenibles por la cultura física de los atletas, las autoridades municipales deben garantizar el crecimiento deportivo, con propuestas reales que permitan resolver carencias del día de los deportistas.

Balcázar Castillo enfatizó que el deporte es “la búsqueda de la excelencia para con nosotros mismos, el deporte en muchas de sus modalidades es el aprender a trabajar en equipo y obtener resultados positivos”.

“No puede haber un gobierno municipal que desestime el deporte. No puede haber un gobierno municipal que minimice los beneficios del deporte; un pueblo deportista, es un pueblo con salud y es un pueblo productivo”.

“Me considero parte de este importante grupo. Soy ciclista y escalador y entiendo con claridad sus necesidades. Con cada uno de ustedes hemos trabajado desde al menos el 2018, cuando iniciamos juntos el movimiento “Chiapas no te olvides de los jóvenes” y exigimos que nuestra voz sea escuchada. Participamos en el análisis de los retos y propusimos soluciones puntuales. Tristemente 3 años después, seguimos enfrentando los mismos retos”, mencionó.

Balcázar dijo que “esta lucha no puede quedar así al aire, es por eso que hoy firmaré compromisos con los deportistas, los cuales voy a impulsar y que ahora me permito enlistar: Generar infraestructura para todos los deportes en espacios públicos, Fomentar eventos deportivos, Eventos de corredores, Eventos de ciclismo, Eventos de futbol, Apoyo a eventos deportivos en general, y, por supuesto, Apoyo al talento deportivo. Estamos convencidos que si somos la voz de los que hoy no tienen voz, el próximo 6 de junio daremos un grito de libertad y cambio en nuestro municipio”, finalizó.