El “Enemigo Migue”, el más odiado en redes

José Velasco/Diario de Chiapas

La Concordia, Chiapas.- Miguel Ángel Córdova Ochoa, el “Enemigo Migue” se ha convertido en el candidato a presidente municipal más odiado de las redes sociales en las últimas fechas.

Su negro historial desmedida por la ambición a la robadera lo ha convertido en un político rancio y es probable que sea el político más despreciable del municipio.

Pese a la xenofobia de la población sigue dando de qué hablar pero no le alcanzará para lograr su objetivo toda vez que simplemente no levanta, va en decadencia.

Miguel Ángel Córdova Ochoa, candidato a presidente municipal por el Partido Encuentro Solidario (PES) ha gastado miles de pesos con los llamados “Bots y trolls” para influir en su campaña y desprestigiar a sus adversarios pero aun así es inverosímil ganar las elecciones.

Proselitismo pagado y el desmedido acarreo de gente no le ha dado resultado, se engaña solo, pues es la misma gente que lleva de un lugar a otro.

Los concordeños están ansiosos de salir de la maldición que tienen con los Córdova, un municipio hundido en la miseria, no hay desarrollo, obra pública, seguridad, obras de infraestructura social, apoyos a la educación y mucho menos apoyos a la salud.

El Enemigo Migue ha generado antagonismo entre los usuarios de Facebook con porcentajes muy altos de negatividad a sus aspiraciones y muy pocos positivos.

Es un personaje controvertido y temido, pero aun así no logra repuntar en las preferencias del electorado porque la gente no olvida y no quieren más de lo mismo, señalan en las redes sociales.