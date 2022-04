El muro sí funcionó; buscaban vandalizar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en La Mañanera que el «muro haya ayudado» a cuidar Palacio Nacional «porque fue evidente que querían vandalizar, si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente». Y aseveró que no se cayó en la trampa de la provocación, «mujeres policías resistieron estoicamente agresiones».

Llegará a México nueva vacuna contra covid-19 de Sinopharm

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que habrá una ampliación de 22 millones de dosis de la vacuna contra anticovid de Sinovac entre hoy y julio. Además, informó que se acordó la llegada de nuevas vacunas de Sinopharm con 12 millones de dosis.

Dan banderazo de salida a primeras 24 ambulancias

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio el banderazo de salida a las primeras 24 ambulancias adquiridas con el aguinaldo donado por funcionarios y que servirán para el traslado de pacientes con covid-19.

Muy pronto vamos a tener medicamentos para todo el sexenio: AMLO

El mandatario indicó que pronto se tendrán garantizados los medicamentos que requiere el sector salud para el resto del sexenio, «ya muy pronto no solo vamos a tener medicamentos garantizados para este año completos para todo el sector salud, sino para el resto del sexenio, vamos a resolver eso en definitiva».

AMLO dice que ciudadanía rechaza violencia durante protestas

Mencionó que la ciudadanía rechaza la violencia durante las protestas, «la gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo, por eso ante una causa tan noble como es la defensa de los derechos de la mujer no llenan el Zócalo porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero de esa manera, de esa forma, entonces nosotros tenemos que ir haciendo conciencia que no es la violencia el camino, no es el camino».

Comentó que policías de la Ciudad de México no agredieron a manifestantes «no era protesta con templete; era martillo, marro, gasolina y fuego».

Con información de Milenio