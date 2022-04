Elecciones no detonan violencia; se hacen en un país violento: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova dijo que el origen de los hechos violentos durante las elecciones fueron producto de la violencia en el país que no se ha resuelto

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que las elecciones del pasado 6 de junio no detonaron la violencia en el país.

Explicó que el origen de los hechos violentos registrados durante las campañas electorales fueron producto de la violencia y criminalidad organizada que no se ha resuelto.

La violencia no es que se detone por las elecciones o por las campañas, las campañas y la organización de las elecciones tiene que hacerse en ese contexto de violencia”, dijo.

En entrevista para Milenio, Lorenzo Córdova indicó que el INE también fue víctima de la violencia e inseguridad durante las elecciones.

Ejemplo de ello fue que en Ecatepec, Estado de México, para evitar asaltos, los capacitadores y asistentes electorales no portaron el chaleco ni la gorra del Instituto, mientras que en otros sitios el uniforme fue obligatorio para acceder a zonas bajo control de criminales.

Cuestionado sobre si el crimen organizado financió candidaturas el consejero presidente del INE expuso que hasta el momento no ha encontrado esquemas de financiamiento ilícito.

Córdova Vianello enfatizó que es al INE al que corresponde verificar la pulcritud de los ingresos y de los gastos realizados durante las campañas, debido a que ha construido modelos de riesgo en materia electoral.

Criticó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene las capacidades para determinar si hubo o no financiamiento ilícito.

La UIF es un órgano de inteligencia financiera del Estado que si detecta algún tipo de anomalía que puede constituir una falta en lo electoral, administrativa o penal como un delito, lo notifica”, aclaró.

Lorenzo Córdova llamó a la UIF a informar si en los meses previos a una campaña se realiza una transferencia de recursos públicos, de alguna cuenta que maneje dinero público, a alguna empresa fachada.

Pero quien determina si hay o no una irregularidad es siempre el INE, la UIF es un órgano auxiliar, no es un órgano que defina si hay o no delitos porque no es parte de su competencia”, remarcó.

Con información de Milenio