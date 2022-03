En estos momentos la principal atención de los políticos no debe ser las elecciones: Willy Ochoa.

A la ciudadanía le interesa la salud, la seguridad y el empleo, no los temas electorales

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; En entrevista, Willy Ochoa, señaló “hoy mis esfuerzos, mi tiempo y todo lo que esté a mi alcance está puesto a disposición de la gente que más lo necesita, la prioridad es ayudar a resolver las principales preocupaciones de las familias tuxtlecas, esa es política de a de veras”.

“Si los que se consideran clase política realmente estuvieran conscientes de la realidad, verían que las principales preocupaciones de los tuxtlecos no son las elecciones, sino conseguir conseguir medicinas y un tanque de oxígeno cuando se tiene covid o que haya seguridad en las calles de las colonias o barrios o que decir de llevar comida a la mesa para sus hijos, hay hambre” aseguró Ochoa Gallegos.

En ese sentido, Willy definió como aves de paso a muchos de los políticos que hoy quieren conducir los destinos de Tuxtla Gutiérrez, “son personas que no han estado de manera permanente, a la gente y a mi también me indigna que esta disque clase política aparece solo cuando hay elecciones y no cuando se les necesita, por eso la gente no les cree, porque su cercanía es cuando les conviene a ellos y no a las personas”.