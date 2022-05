En Florida encuentran a familia muerta en su apartamento

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría matado a su esposa y a su hija para posteriormente suicidarse; la familia se había recién mudado a Orlando, Florida para ocultarse de los suegros de la esposa

Un padre, su mujer e hija fueron hallados muertos el pasado jueves en el interior de un apartamento en un edificio de Orlando, Florida, y la policía sospecha que se trata de un doble crimen y suicidio. Fue un familiar de la mujer quien contactó con las autoridades para que revisaran si todo estaba bien, ya que no había sabido nada de su prima en varios días.

Cuando los agentes se personaron en el apartamento de la familia en Villa Medicis y lograron entrar descubrieron los cadáveres de una niña de 16 años, una mujer de 48 y un hombre de 53, recogió este viernes el canal WKMG, afiliada a la CBS.

Los nombres de los fallecidos no han sido divulgados, pero el jefe de la Policía de Orlando, Orlando Rolón, señaló este viernes en una rueda de prensa que la familia se había mudado recientemente de Nueva Jersey a esta ciudad y que la mujer era española y su esposo venezolano.

El padre había ocultado la nueva dirección en Orlando a sus suegros en España, por lo estos tuvieron que hacer sus propias pesquisas para averiguarla y ponerse en contacto con una prima que residía en la misma ciudad para que se acercara a comprobar cómo estaba su hija.

Al no lograr obtener respuesta de ellos en una visita que les hizo al condominio, el familiar decidió ponerlo en conocimiento de los agentes del orden. La Policía no ha revelado todavía las causas de la muerte de la familia ni el tipo de arma con que se cometió el crimen.

La detective Teresa Sprague le dijo al Orlando Sentinel que la policía no tuvo llamadas previas a la residencia de la familia. Ella dijo que los signos de violencia doméstica potencialmente letal a menudo no se denuncian, y los niños pueden no reconocer el abuso como anormal.

“Si sientes que uno de tus padres está viviendo con miedo, o tú mismo estás viviendo con miedo, o tú y tus hermanos están viviendo con miedo, quiero que te comuniques con alguien de tu escuela: un maestro, un decano, director, consejero, o tal vez incluso el padre de un amigo suyo ”, dijo. «Por favor, hágale saber a alguien que vive con miedo en su hogar».

Con información de: Milenio