En Hidalgo hay una situación grave de inundaciones por lluvias

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional

Por cuarta semana se mantiene y acelera reducción en casos covid en México: Ssa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el país se encuentra en su cuarta semana de reducción de la pandemia de covid-19, e incluso se está acelerando. La semana epidemiológica inició con una disminución del 26 por ciento y la tendencia apunta a que continúe el descenso. “Por cuarta semana consecutiva se mantiene la reducción de casos estimados en el país, lo habíamos anunciado desde hace mes y medio y esperamos verlo de manera consistente, ya a ritmo acelerado”, indicó.

No hay evidencia de que reapertura de escuelas incrementara contagios de COVID

El funcionario de salud aseguró que hasta el momento no existe evidencia científica de que la reapertura de las escuelas y el regreso a clases presenciales haya provocado un repunte de la pandemia de covid-19 o haya aumentado la tendencia al contagio en menores de edad “Hasta el momento no hay evidencia de que la reapertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia y vemos, como en el inicio de la pandemia, que la representación de niños en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10 por ciento”, añadió.

Tras regreso a clases presenciales, se detectaron casos de COVID en 88 escuelas

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, dio a conocer que 12 millones 639 mil 915 de alumnos han vuelto a las aulas, y se han abierto 135 mil 230 escuelas, de las que sólo se han detectado contagios de covid-19 en 88. Sin embargo, sostuvo que se han atendido los casos y sólo el 0.03 por ciento de las escuelas han cerrado, lo que muestra un buen indicio. “Hacemos un porcentaje donde se ha detectado casos de covid, tenemos buena comunicación, hemos detectado 88 casos de escuelas, que representaría en las escuelas el 0.06 por ciento. Cabe hacer la aclaración que de estas escuelas sólo 39 escuelas han cerrado de manera temporal”, explicó.

Esta semana se enviarán a Honduras y Bolivia 300 mil dosis contra COVID: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el gobierno enviará 300 mil vacunas contra covid a Honduras y Bolivia, para complementar el embarque anterior y que los ciudadanos de dichos países tengan el esquema completo. “Esta semana enviaremos 300 mil dosis de vacunas a Honduras y Bolivia, que son las segundas dosis, y más adelante lo haremos para Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua”, dijo.

Este mes llegarán México recibirá 6.35 millones de vacunas de EU

Como previamente habían anunciado, las 4.6 millones vacunas de AstraZeneca y 1.75 millones de Moderna llegarán a México en septiembre, como parte de las donaciones que realizó Estados Unidos a México. De esta manera, se espera llegar a los 150 millones de dosis recibidas para antes de que termine el año. “Rebasamos 100 millones de dosis, vamos a rebasar 120 millones en octubre y vamos a llegar a 150 millones antes que acabe el 2021. El 73 por ciento son enviadas a México y el 27 por ciento, va a ir creciendo, fueron envasadas en el país. (…) Este mes recibiremos 4 millones 600 mil de AstraZeneca y un millón 750 mil de Moderna”, reiteró.

Dinero de sorteo del 15 de septiembre será para deportistas de Olimpiadas

López Obrador informó que las ganancias que se obtengan por el sorteo del 15 de septiembre serán utilizadas para dar estímulos a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. A la vez, hizo un llamado a la población a participar y comprar los cachitos que puedan “Va a destinarse el recurso que se obtenga del sorteo para apoyar a quienes participaron en los Juegos Olímpicos, tanto en la primer etapa como en los Paralímpicos, todos los deportistas van a recibir un apoyo, un estímulo y van a salir ese recurso de esta rifa”, resaltó.

AMLO enviará informe al Poder Judicial sobre vacunación anticovid en menores

Ante los amparos que se han otorgado para inocular a menores de edad, el Presidente contempla enviar un informe a los jueces del Poder Judicial para que se informen respecto a la vacunación en este sector, pues consideró que no están teniendo los datos completos al otorgar las suspensiones. “Vamos a enviar un informe al Poder Judicial para que se explique sobre las características de las vacunas, y lo que significa vacunar a menores, para que los jueces tengan más elementos. (…) Estamos percibiendo que los jueces no tienen todos los elementos para que puedan actuar adecuadamente”, señaló.

AMLO evita pronunciarse sobre el aborto; que corresponde a la Corte, dice

El jefe del Ejecutivo federal dijo que ante un tema controvertido y polémico como el aborto, lo más prudente es no tomar partido, para cuidar la investidura presidencial y esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Explicó que este tema corresponde a las mujeres y al Poder Judicial y, en su caso, prefiere esperar y no alentar ninguna confrontación. “Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia que ahí se resuelva, pero no tomar partido, en mi caso no creo que sea lo más prudente. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte y deben de entenderse las cosas, (…) tengo que cuidarme y este asunto es bastante polémico”, recalcó.

