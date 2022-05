En Oaxaca cancelan celebraciones de Día de Muertos

La Secretaría de Salud exhortó a los 570 ayuntamientos acatar la ley para evitar aglomeraciones que puedan desatar una cuarta ola de contagios por el virus

La Secretaría de Salud de Oaxaca notificó a los 570 ayuntamientos que están prohibidos todos los festejos con motivo del Día de Muertos y exhortó evitar fiestas, ceremonias y eventos culturales, además de no tolerar una concentración mayor de personas en los panteones públicos y municipales ante un posible rebrote de contagios por covid-19.

El titular de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Marquez Heine, advirtió que cualquier autoridad municipal que desacate la ley reformada en materia de salud ante la pandemia será sujeto de sanciones y podría ser motivo de revocación de mandato.

Dijo que esta comprobado que a mayor movilidad y concentraciones masivas, se incrementa la propagación del virus SARS-CoV-2.

Marquez Heine afirmó que el semáforo verde epidemiológico no debe ser una oportunidad para relajar las medidas de prevención sanitaria y corresponde a todas las instituciones cuidar de la salud de los ciudadanos y por ello se exhortó a presidentes municipales a valer las medidas que sean necesaria para que los festejos de muertos no salgan de control epidemiológico y cause una cuarta ola de casos por el covid-19.

“Aunque en las últimas semana se ha reportado un descenso en el número de contagios por covid-19, la pandemia sigue activa y por ello se busca evitar un escenario de rebrote para finales del año, lo cual será posible si se mantienen vigentes todas las acciones para mitigar esta patología respiratoria, como el uso correctamente del cubrebocas, la sana distancia en todo momento y en todo lugar”, precisó el funcionario.

De acuerdo con el corte clínico en el estado el número de casos contabilizados de pacientes contagiados con SARS-CoV-2 que cursan con la enfermedad en etapa activa es de 466, cifra todavía superior si se compara a la registrada el pasado 7 de junio de este mismo año que fue de 154 cuando inició la tercera ola de contagios.

Aunque la letalidad en el rango de 10 a 24 años es alrededor de 0.6%, ésta se incrementa con la edad.

De 25 a 44 años la letalidad es de 1.5%, de 45 a 49 años es de 5.2%, de 50 a 59 años es de 11.2%, de 60 a 64 años es de 18.9% y mayores de 65 años de 29.1%; por lo tanto, a mayor número de casos, las defunciones se incrementan proporcionalmente, indica la entidad de gobierno.

La Secretaria de Salud aclara que no existen las condiciones de salubridad necesarias que permitan la realización de actos masivos, y en caso de que no se cumpla con la solicitud planteada, los ayuntamientos podrán incurrir en responsabilidades que serán sancionadas por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, en los términos que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la normatividad aplicable.

En tanto, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez suspendió las actividades como calendas, convites, desfiles, cabalgatas, carreras ciclistas, carreras atléticas, exhibiciones de vehículos, como lo es la carrera panamericana; con el fin de disminuir el riesgo del aumento de contagios de covid-19.

Con Información de: Milenio