En Ocosingo, rescatan a una persona que cayó al río

Al parecer, se encontraba en presunto estado etílico

Mariana Gutiérrez/ Corresponsal Diario de Chiapas

Ocosingo, Chiapas.- Elementos del cuerpo Heroico de Bomberos, realizaron el rescate de una persona del sexo masculino, tras haber sufrido una caída de más de cuatro metros de altura dentro del río “Shis” conocido como la Virgen.

Los elementos con maniobras de rescate y el uso de cuerdas lograron rescatar a esta persona, quien al parecer se encontraba en presunto estado etílico.

El cuerpo de bomberos exhorta a la población a no caminar cerca del río, ya que no sólo se podrían llevar un susto, si no también podrían perder la vida si llegaran a caer.