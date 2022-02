Es obligatorio para maestros

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, confirmó que el regreso a los salones de clase para el personal docente es obligatorio, “porque para eso se nos da un salario. Ya tuvimos año y medio de confinamiento, protegidos, seguros, ya nos vacunaron, entonces hay que salir a justificar el sueldo, las prestaciones que recibimos”.

Luego de que el presidente López Obrador asegurara que los maestros deberán volver a los centros escolares a impartir clases porque es su materia de trabajo, Cepeda Salas insistió que se busca un retorno a las actividades presenciales “con todas las precauciones, tratando de no exponer a las niñas, niños y adolescentes”.

Tras participar en la LIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) insistió en que es tiempo de abrir las escuelas y convocó al magisterio nacional a que “nos presentemos a nuestros centros de trabajo, que demostremos a la sociedad, a la ciudadanía, que siempre hemos estado con la patria en los momentos dificiles que México ha vivido, y esta no va ser la excepción”.

Cepeda Salas aseguró que en el encuentro con las autoridades educativas locales se buscó el consenso, y tomar en cuenta las opiniones de maestros y padres de familia. “Es algo que se debe hacer para que todos estemos con las pilas puestas, superar nuestros miedos, incertidumbres y temores, porque las escuelas no pueden seguir en el abandono, si no, al rato no vamos a tener espacios dónde laborar”.

