Esposa de ‘El Chapo’, es sentenciada a tres años de cárcel

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue sentenciada a tres años de cárcel por los delitos de conspiración para distribuir heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas para importarla ilegalmente a Estados Unidos; conspiración para cometer lavado de dinero, y por involucrarse en transacciones y negocios con su esposo. La sentencia fue emitida por el juez Rudolph Contreras, de la Corte Federal del Distrito de Columbia. Además, las autoridades tomarán como crédito los 9 meses transcurridos desde que fue detenida en febrero de este año, por lo que saldrá de prisión en enero del 2024.

«Soy esposa de Joaquín Guzmán; ruego no sean duros conmigo»

Inicialmente la fiscalía del caso sugirió un castigo de cuatro años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares para la acusada.

“Con todo respeto me dirijo a usted, quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el daño que pude haber causado. Me disculpo con los habitantes de este país y como también soy norteamericana, me siento aún más avergonzada. Sé que para usted puede ser complicado comprender el hecho de que soy esposa de Joaquín Guzmán, y por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga». “Me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia por esta situación. Mis padres me enseñaron gratitud y honestidad respeto, pero también a ver mis errores y responsabilizarme por ellos”, expresó; “mis hijas ya estaban creciendo sin su papá, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su madre. Agradezco su tiempo para escucharme», dijo Coronel cuando se le permitió hablar.

La audiencia inició con la lectura de los previos por parte del juez Contreras, quien recordó los tres cargos por los que Coronel se declaró culpable; además aseguró que el nivel de ofensa para ella era de 25, bajo porque ella no tenía antecedentes penales. El representante del gobierno leyó un texto en donde destacó parte del currículum de Joaquín Guzmán Loera, y los beneficios que obtuvo Coronel sabiendo y estando consciente de esas actividades ilegales, y el porqué se justificaban los 48 meses de reclusión.

Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, cuestionó la culpabilidad de su defendida al decir que era simplemente la esposa de un hombre 30 años mayor que ella. Dijo que la responsabilidad de ella era mucho menor que cualquiera de los participantes de esta conspiración. El abogado culpó al Departamento de Justicia por filtrar la información a medios locales que aseguraron “la colaboración” de Coronel, con las agencias de seguridad, cosa que no era cierta, según su defensor. Se quejó asimismo de las condiciones “horribles” de reclusión, de que no había recibido ni una visita, y prácticamente había vivido 9 meses deprimida y en soledad. Lichtman dijo que la multa de 1.5 millones de dólares que debía pagar Emma, como propuso el gobierno estadunidense, era una exageración ya que ella no contaba con esos fondos. Aseguró que su clienta lo único que deseaba era hacer las cosas mejor para ayudar a sus hijas, y que en este momento la situación era “muy complicada como podrá imaginar”.

Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue detenida el 22 de febrero por autoridades estadunidenses por los cargos de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana para su importación a Estados Unidos. Tiene 31 años y cuenta con dos ciudadanías: mexicana y estadunidense, tiene dos hijas gemelas con El Chapo llamadas Emaly y María Joaquina. Creyente de Dios y sin ser perteneciente a alguna religión, es hija de Inés Coronel Barreras y sobrina de Ignacio Coronel, el último líder del cártel de Sinaloa, Emma Coronel es la tercera pareja formal de El Chapo, quien se casó con ella cuando apenas tenía 18 años. Después de casarse con Guzmán Loera, Coronel estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pues aseguró que le gusta mucho el periodismo. Es modelo, fue reina de belleza y en 2019 participó en el reality show Cartel Crew de la cadena VH1. A pesar de recibir duras críticas y peticiones para que no participara, ella siguió adelante.

Con la información de: Milenio