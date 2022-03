Esta es la peligrosa ruta por mar que «polleros» usan para cruzar migrantes a EU

Una embarcación con decenas de migrantes comenzó a «hacerse pedazos» cerca de una playa de San Diego, California, lo cual hizo saltar al mar a todos los que iban a bordo

Los testigos y los rescatistas relatan un momento dramático.

Una embarcación con decenas de migrantes comenzó a «hacerse pedazos» cerca de una playa de San Diego, California, lo cual hizo saltar al mar a todos los que iban a bordo.

«Había gente en el agua ahogándose, siendo succionada por la corriente», recuerda Jeff Stephenson, jefe de sector de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), sobre el incidente ocurrido el pasado 1 de mayo.

Gritaban y hacían señales de auxilio en medio de fuertes olas y rocas de acantilado en Point Loma, donde algunos testigos se arrojaron al mar para ayudarles mientras llegaban los rescatistas.

En cuestión de minutos, el barco comenzó a desintegrarse con el golpe de las olas. Al final salvaron a 32 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, pero dos hombres y una mujer murieron ahogados.

«Es probablemente uno de los mayores accidentes que hemos visto aquí. Es una tragedia. En mis 26 años aquí, esta es probablemente la peor tragedia», explicaba a los reporteros James Gartlant, jefe de la unidad de salvavidas de San Diego.

A excepción del hombre que iba al timón, todos eran migrantes indocumentados que buscaban llegar a EE.UU. a través del mar.

A medida que las opciones para pedir asilo se reducen, y el muro fronterizo de EE.UU. se ha vuelto más alto, más largo y más vigilado, muchos se ven empujados a buscar puntos débiles o alternativas.

Una opción es intentar cruzar por el mar, una vía que siempre ha estado ahí pero que no muchos se atreven a tomar. Incluso un «pollero» que se ha dedicado a llevar a indocumentados desde hace décadas dice a BBC Mundo que prefiere no arriesgarse.

«Tuve un accidente, no fue grave -se quebró el velero y ya no pude avanzar más en cinco días-, pero ya no me quedaron ganas de arriesgar por ahí», señala Gustavo (no es su nombre real).

A pesar del peligro que representa esa ruta, en el último año las autoridades migratorias de EE.UU. han visto un aumento «dramático» de 92% en los casos de embarcaciones que llevan migrantes en las costas de California.

