Este fin de semana se lanzará nuevo libro de AMLO, “A mitad del camino”

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO anuncia que FCE hará colección de reediciones de libros fundamentales

El mandatario anunció que se comenzarán a distribuir una colección llamada “21 para el 21” de escritores mexicanos, promovida por el Fondo de Cultura Económica (FCE), los cuales se venderán a precios bajos para fomentar la lectura, con especialmente para los jóvenes. “Vamos a dar un programa de reediciones de libros básicos de escritores de nuestro país. Esta colección se llama 21 para el 21. No sólo son estos libros que se han editado, sino que el Fondo de Cultura Económica tienen mucha producción de libros, como pocas veces en la historia se han editado libros que se venden a precios muy bajos”, comentó.

Colección “21 para el 21” fue financiada por el Indep; costó cerca de 45 mdp: FCE

El titular del FCE, Paco Ignacio Taibo II, anunció que la colección incluye títulos de autores como Mariano Azuela, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, entre otros. Además, su costo promedio será de 21 pesos de títulos que van de las 100 a las 300 páginas, y representó una inversión de 45 millones de pesos al Indep. “Hay 21 libros de una colección de 100 mil títulos, fue financiada por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, costó alrededor de 45 millones de pesos por derechos de autor, costos de impresión y un microcosto de distribución”, dijo.

AMLO respalda postura de SRE sobre orden para restaurar “Quédate en México”

Luego de que una Corte de Estados Unidos decretara restaurar el programa Quédate en México, para evitar que miles de migrantes crucen la frontera, López Obrador respaldó la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al indicar que el fallo no tiene una implicación directa en la gestión migratoria mexicana. “Siempre vamos a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. (…) Se está atendiendo el problema de fondo, se está buscando que se invierta para que haya desarrollo, que haya empleos, bienestar en los países de Centroamérica, que la gente no se vea obligada a emigrar”, añadió.

Este fin de semana se lanzará nuevo libro de AMLO, “A mitad del camino”

El jefe del Ejecutivo federal adelantó que su próximo libro, A mitad del camino, saldrá a la venta el próximo fin de semana. Asimismo, recordó que uno de sus capítulos se centrará en la política exterior de México durante el mandato de Donald Trump y la relación que hubo con el republicano. “Este fin de semana aparece mi nuevo libro, que se llama la mitad dl camino, un capítulo lo dedicó s describir como fue la relación con el presidente Donald Trump, lo que se trató, allí va a quedar claro nuestra política”, declaró.

AMLO insiste en desaparición de la Iniciativa Mérida

A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos apoyaba a México para acreditar a las corporaciones policías estatales con el propósito de brindar mayor prosperidad y justicia en ambas naciones. Sin embargo, el Presidente sostuvo que el plan para acabar con la violencia es el desarrollo, y no el uso de armas o helicópteros. “Queremos que desaparezca el plan Mérida y que toda la cooperación tenga que mejor con el desarrollo. No queremos eso y hay sensibilidad, nos han escuchado, he hablado con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, ha ayudado a mejorar las relaciones”, insistió.

Pemex cumplirá plan de producción, pese a incendio en plataforma: AMLO

A pesar de la crisis que enfrenta Petróleos Mexicanos, el mandatario sostuvo que la paraestatal logrará aumentar la producción de un millón 800 mil barriles promedio diarios a más de dos millones, a pesar del incendio que tuvo recientemente en una de sus plantas. Reiteró que su gobierno se ha enfocado en la recuperación energética. “Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono porque el propósito que tenían era que Pemex se arruinara para privatizar el petróleo, era el plan principal y arruinar a la CFE. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y ya sacamos a Pemex del hoyo”, enfatizó.

