Estudio revela anomalías con desodorantes

El aluminio se agrega a muchos productos industriales de uso frecuente; sin embargo, no tiene ningún papel fisiológico conocido y se sospecha que es carcinógeno humano

Los desodorantes podrían aumentar el riesgo de sufrir cáncer de mama, según reveló Aluminum Enters Mammalian Cells and Destabilizes Chromosome Structure and Number, un nuevo estudio del International Journal of Molecular Science, en el que se experimentó con hámster y el aluminio, un elemento que se utiliza en muchos productos cosméticos.

De acuerdo con el estudio, el aluminio puede crear inestabilidad cromosómica, el cual consiste en altas tasas de anomalías cromosómicas estructurales y numéricas y es una característica bien conocida del cáncer.

«(En el estudio) mostramos que las células V79, un modelo bien establecido para la evaluación de cancerígenos químicos candidatos en toxicología regulatoria, cuando se cultivan en presencia de aluminio, en forma de cloruro de aluminio (AlCl 3) y en concentraciones en el rango de las medidas en tejidos humanos», informó el estudio.

En el estudio se explica que la acumulación de aluminio intracelular conduce rápidamente a un aumento dependiente de las dosis en las roturas de la doble hebra del ADN, en anomalías numéricas cromosómicas y en la detención de la proliferación en la fase G2/M del ciclo celular.

Es decir, en el estudio se exploró qué era lo que sucedía cuando agregabas varia cantidad de aluminio y a los resultados que se llegó era un aumento en las roturas de la doble hebra del ADN, lo que podría causar cáncer en algunas zonas.

Los científicos explican que durante la mitosis, las células V79 expuestas al aluminio ensamblan husos mitóticos multipolares anormales y parecen agrupar centrosomas supernumerarios, lo que posiblemente explica por qué acumulan errores y daños en la segregación cromosómica.

«Postulamos que la absorción crónica de aluminio favorece la NIC en las células de los mamíferos, promoviendo así la carcinogénesis», informó el estudio.

Con información de: Milenio