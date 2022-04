EU anuncia la reapertura de sus fronteras terrestres

Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales el próximo mes, poniendo fin a un congelamiento de 19 meses debido a la pandemia de covid-19 a medida que el país toma medidas para exigir que todos los visitantes internacionales se vacunen contra el covid-19. Los viajes en vehículos, trenes y transbordadores entre los Estados Unidos, Canadá y México se han restringido en gran medida a los viajes esenciales, como el comercio, desde los primeros días de la pandemia.

Las nuevas reglas, que se anunciarán el miércoles, permitirán que los extranjeros completamente vacunados ingresen a los Estados Unidos independientemente del motivo del viaje a partir de principios de noviembre, cuando se establezca una flexibilización similar de las restricciones para los viajes aéreos al país. A mediados de enero, incluso los viajeros esenciales que buscan ingresar a los Estados Unidos, como los conductores de camiones, deberán estar completamente vacunados. Los altos funcionarios de la administración previeron la nueva política el martes por la noche con la condición de permanecer en el anonimato para hablar antes del anuncio formal. Tanto México como Canadá han presionado a Estados Unidos durante meses para que alivie las restricciones de viaje que han separado a familias y han reducido los viajes de placer desde el inicio de la pandemia. La última medida sigue al anuncio del mes pasado de que Estados Unidos pondrá fin a las prohibiciones de viaje basadas en países para viajar en avión y, en su lugar, exigirá la vacunación para los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar en avión. Ambas políticas entrarán en vigor a principios de noviembre, dijeron los funcionarios. No especificaron una fecha en particular. Las nuevas reglas solo se aplican a la entrada legal a los Estados Unidos y aún se mantendrá la política de expulsar a los migrantes antes de que puedan solicitar asilo. Uno de los funcionarios dijo que el país continuaba con la política porque las condiciones de hacinamiento en las instalaciones de la patrulla fronteriza representan una amenaza sanitaria. Según los funcionarios, a los viajeros que ingresen a los Estados Unidos en vehículo, tren y ferry se les preguntará sobre su estado de vacunación como parte del proceso estándar de admisión de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) discreción de los oficiales, se verificará el comprobante de vacunación de los viajeros en un proceso de selección secundario. A diferencia de los viajes aéreos, para los cuales se requiere una prueba de una prueba covid-19 negativa antes de abordar un vuelo para ingresar, no se requerirán pruebas para ingresar a los Estados Unidos por tierra o mar, siempre que los viajeros cumplan con el requisito de vacunación. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se aceptarán viajeros que hayan sido completamente vacunados con cualquiera de las vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, no solo las que se usan en Estados Unidos. Eso significa que la vacuna AstraZeneca, ampliamente utilizado en Canadá y México, será aceptada.

Los funcionarios dijeron que los CDC todavía estaban trabajando para formalizar los procedimientos para admitir a quienes recibieron dosis de dos vacunas diferentes, como era bastante común en Canadá. La demora en el requisito de vacunación para viajes transfronterizos esenciales está destinada a brindar a los conductores de camiones y otras personas tiempo adicional para recibir una vacuna y minimizar la posible interrupción económica del mandato de vacunación, dijeron las autoridades. En total, los nuevos procedimientos avanzan hacia una política basada en los perfiles de riesgo de las personas, en lugar de prohibiciones basadas en países menos específicas. El requisito de vacunación para los ciudadanos extranjeros se produce cuando la Casa Blanca se ha movido para imponer requisitos de vacunación o pruebas radicales que afectan a hasta 100 millones de personas en el país, en un esfuerzo por alentar a los que se resisten a recibir vacunas. El martes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos completó el borrador inicial de un reglamento de emergencia que requerirá que los empleadores de 100 empleados o más exijan que sus empleados se vacunen contra coovid-19 o se hagan pruebas semanalmente. La Oficina de Gestión y Presupuesto está revisando la orden antes de su implementación. México no ha implementado ningún procedimiento de entrada covid-19 para viajeros. Canadá permite la entrada de personas completamente vacunadas con prueba de vacunación antcovid, así como prueba de una prueba negativa realizada dentro de las 72 horas posteriores a la entrada al país.

Con la información de: Milenio