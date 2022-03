Exhortan a motociclistas a usar casco

Autoridades lanzaron una campaña de concientización en Palenque, dirigida a los motoristas

Soydi Rodríguez / Corresponsal Diario de Chiapas

Palenque, Chiapas.- Ante las fechas festivas que se aproximan, las diferentes corporaciones de seguridad en coordinación con el ayuntamiento Municipal de Palenque, han implementado campañas para concientizar a los motociclistas a que utilicen el casco de seguridad

El ayuntamiento de Palenque y el grupo de organización Club de Motos Corceles, así como Tránsito del Estado, Vialidad Municipal y Policía Municipal les hace el llamado a los conductores para proteger sus vidas y de los demás, puesto que tanto el motociclista como su acompañante deberán de portar sus cascos correctamente, ya que está comprobado que esto reduce el 85% de riesgo de sufrir lesiones.

«Amigo Motociclista tomemos conciencia, muchos compañeros se nos han adelantado y todo por no utilizar el casco y si lo cargamos no lo andamos puesto. En lo que va del año se han registrado aproximadamente 145 accidentes de motociclistas y la mayoría no portan el casco protector y lamentablemente han pedido la vida», mencionaron.

Es por eso se le hace la invitación que los conductores tomen conciencia .

Por último, lanzaron la frase “Por mi seguridad y la de todos ¡Yo si me pongo el casco!”. Para que más personas se sigan sumando y se puedan salvar vidas.