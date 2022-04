Expulsan a responsables de riña en Chamula

Se acordó por unanimidad sacar a los hijos de Manuel Shilón de la comunidad

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Juan Chamula, Chiapas.- El Comité de Educación de Chamula convocó a una asamblea general donde por unanimidad acordó expulsar de Chamula a los hijos de Manuel Shilón Hernández “sackpat” quienes han protagonizado varios hechos violentos.

En conferencia de prensa, Pedro Gómez Díaz, presidente del Comité, dijo que la gente de Chamula se encuentra harta de la violencia, «todos queremos vivir en paz, por eso determinamos expulsarlos de la cabecera Municipal, porque ya son muchos problemas los que ha generado los hijos de Manuel Shilon «sackpat».

Agregaron que estos jóvenes han estado haciendo mal usos de las redes sociales, tratando de inculpar a gente que no estuvo el domingo en la cabecera, “mencionan nombres de personas que no estuvieron acá cuando sucedió el problema, deslindamos a Gabino Sántiz y a otras personas que están señalando, ellos no tienen nada que ver».

Gómez Díaz, dijo que los actos violentos en Chamula se han incrementado en los últimos 3 años y actualmente no tienen presidente municipal, «nosotros como Comité estamos a cargo de la seguridad». Asimismo, no descartó que el pueblo de Chamula se organice para hacer un grupo de autodefensa ante tanta inseguridad en el municipio.

Así también confirmó que hubo 3 autos y 3 casas quemadas, y que esperan que ya tomen posesión las nuevas autoridades municipales para trabajar en conjunto, así como con autoridades estatales y federales para lograr la paz.