Familiares del periodista asesinado piden justicia

Daniel Hernández Moncada fue asesinado cuando viajaba en una unidad del transporte público en Ecatepec

Familiares del joven de 24 años de edad, Daniel Hernández Moncada, periodista y quien el pasado lunes fue asesinado cuando viajaba en una unidad del transporte público en Ecatepec, exigieron a las autoridades justicia y dar con los responsables del homicidio.

Hernández Moncada, se desempeñaba como reportero en el área de Comunicación Social del ayuntamiento de Ecatepec y era egresado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

“No tengo ánimo de venganza, no es mi característica, pero simplemente quisiera justicia como debe de ser, porque hagan lo que hagan obviamente la vida de mi hijo ya no va retoñar”, señaló Jesús Hernández, padre del periodista.

Narró que el pasado lunes por la noche su hijo Daniel regresaba de su trabajo entre las ocho y nueve de la noche y tomó una unidad del transporte que circulaba por la Avenida Central.

Contó que entre las estaciones del metro de Plaza Aragón y Olímpica, se subieron dos sujetos a la unidad que se hicieron pasar como pasajeros.

“El chofer nos contó que los sujetos les dijeron palabras obscenas y amedrentaron a los pasajeros y sacaron un arma de fuego. Una persona se iba bajar y la jalaron, fue cuando hicieron un disparo y lamentablemente le tocó a mi hijo”, dijo.

Afirmó que fueron los mismos pasajeros los que le dijeron al chofer que lo llevaran al hospital José María Rodríguez, sin embargo el joven llegó sin signos vitales.

El miércoles, Daniel Hernández fue sepultado en el panteón Jardín Guadalupano. Compañeros y amigos han mostrado su enojo y tristeza por su muerte, y han exigido a las autoridades dar con los responsables del homicidio.

Daniel había estudiado la carrera de periodismo en la FES Aragón y al igual que sus padres Jesús y su madre María del Carmen Moncada Espinosa, fallecida hace nueve años.

“Tenía muchas ambiciones, quería trascender en el ámbito periodístico, quería hacer conciencia social. Quería despertar conciencia en la gente y quién platicaba con él le decía que estaba en otro mundo porque siempre analizaba las cosas que estaban a su alrededor”, comentó.

El padre afirmó que la víspera recibió un reporte de la detención de varios sujetos a quienes detuvieron robando una tienda de conveniencia y que presuntamente estarían relacionados con el homicidio de su vástago. La situación está en investigación.

“Esperemos hasta que se corrobore que fueron ellos y que se haga la justicia correspondiente. No tendré tranquilidad porque esa no se me va quitar del corazón y de la mente, pero si simplemente estaré con el conocimiento que está pagando su culpa de lo que hicieron”, expresó.

Con información de: La Jornada