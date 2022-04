Félix Salgado arranca campaña con Morena para gubernatura de Guerrero

Tras la ratificación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, el partido inició su campaña en Acapulco para competir en las elecciones del próximo 6 de junio. Pese a las acusaciones de violación en su contra y la celebración de una segunda encuesta interna en el partido, Salgado Macedonio se incorporó al proceso electoral que inició el 5 de marzo.

Con una semana de retraso, Salgado Macedonio inicia su contienda, luego que de Morena se abstuviera de colocar espectaculares, mantas, o pintar paredes con su nombre y el cargo por el que aspira, mientras se resolvía su situación.

El inicio de su campaña se llevó acabo en la unidad deportiva de la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco, municipio del que Salgado Macedonio ya fue presidente municipal de 2005 a 2008. Para ingresar al deportivo, los organizados repartieron cubrebocas y gel antibacterial, además de rociar desinfectante a los asistentes. Algunos de los simpatizantes portan pancar.

Asimismo, se pudo observar la presencia de personajes políticos que acompañan a Salgado Macedonio, como la del ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y las diputadas federales, Avelina López, y Carmen Cabrera.

En contraste, ni Adela Román, Luis Walton, Beatriz Mojica o Nestora Salgado, ex aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura se presentaron al evento.

Salgado Macedonio se comprometió a realizar una campaña bajo los principios de austeridad, sin espectaculares, templetes ni bardas pintadas.

Asimismo, prometió que si gana las elecciones convertirá Casa Guerrero, la actual residencia gubernamental, en un hospital. “¿Por qué quiero ser gobernador? Porque quiero que las cosas en Guerrero cambien. Primero, ofrecer que me voy a guiar por los tres principios de Morena: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, declaró

Con información de Milenio