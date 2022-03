FGR cita a Anaya por delitos de corrupción

El excandidato presidencial aseguró que buscan que se presente en el Reclusorio Norte

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, reveló que, tal y como lo había advertido, recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para comparecer en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Lo anterior, horas después de que subió un video en el que dio a conocer que lo querían “fregar a la mala” alterando el expediente de Emilio Lozoya para incriminarlo.

«Los delitos de los que me acusan, sumarían 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate”, ironizó.

Anaya Cortés sostuvo que es inocente, y calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente le pidió presentarse ante las autoridades, de ser «el más mentiroso de la historia».

«Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”

Sostuvo que el proceso judicial que está en marcha, fue ordenado por el titular del ejecutivo, quien busca encarcelarlo para que pierda sus derechos políticos, lo que le impediría ser candidato en 2024.

Agregó que tras las rejas, López Obrador también quiere evitar que siga criticando su desempeño, pues desde la cárcel sería imposible seguir publicando videos.

“Así están las cosas en México. Si estás con López Obrador, tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la Línea 12, Bartlett, Irma Eréndira y hasta soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel ¿Pues en qué país nos estamos convirtiendo?”, cuestionó.

Finalmente, Ricardo Anaya sostuvo que “en tiempos de autócratas como López Obrador», el exilio es la única alternativa.

«Dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla», concluyó.

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, negó estar relacionado con la persecución legal contra el panista, a quien le recomendó que si es inocente, como presume, que no huya, ni se ampare.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo dijo que no es su fuerte la venganza y señaló que no debería huir, ni ampararse, pues ya no son los tiempos de antes, pues puede haber políticos presos, pero no presos políticos.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”, posteó el Presidente de la República.

Apenas el sábado, Anaya Cortés acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que lo quiere meter a la cárcel, y pronosticó que le van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.

En un video, Anaya Cortés dijo que no hay más argumentos que “dos testigos balines” en su contra.

Me quiere fregar a la mala: Anaya sobre AMLO

“López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, dijo Anaya Cortés.

El panista queretano acusó una persecución política en su contra y dijo: “López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, esto refiriéndose a los videos que ha publicado cada semana, haciendo fuertes críticas al gobierno de López Obrador.

En el video Anaya explica que aunque “no es lo que me hubiera gustado”, debe tomar la decisión de “estar fuera una temporada breve”, para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

Tras el mensaje de Ricardo Anay esta mañana, el presidente AMLO negó que lo persiga y acusó algunos medios de no informar adecuadamente y refirió que es un asunto que tiene que ver con el “bloque conservador”.

Con información de: El Universal