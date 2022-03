Fijará México descontento ante ONU por acceso a vacunas

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, México presentará su posicionamiento sobre la desigualdad que hay entre los países para acceder a las vacunas contra Covid-19.

En conferencia, el canciller Marcelo Ebrard calificó como injusta la adquisición y distribución de las dosis entre los países que producen los fármacos y naciones que sólo las adquieren, como sucede con México y otras de América Latina y el Caribe.

“Mañana vamos a presentar ante el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo: la desigualdad e inequidad que hay en el acceso a las vacunas. Cómo los países que las producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores. Mañana se planteará en el Consejo de Seguridad porque no es justo”, aseguró.

Esto debido a que naciones como Estados Unidos cuentan con sus firmas para la producción de vacunas, en este caso de Pfizer, por lo que el proceso de inmunización de su población es mayor, pues mientras que en esa nación se han aplicado cerca de 53 millones de dosis, México sólo suma 813 mil 785.

Mañana se va a decir: ‘ustedes los países que producen (vacunas) tienen más que los que no producen’. De hecho el mayor número de países del mundo no ha iniciado su vacunación. Sería incongruente que México dijera eso y no se preocupase por compartir la producción que en México se llegue a dar”, dijo al destacar el acuerdo con Argentina para producir la vacuna de AstraZeneca y ésta repartirla entre ambos, así como en países de América Latina y el Caribe.