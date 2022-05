El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Gobierno adelantará pensiones y becas por veda electoral

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que el gobierno adelantará las pensiones para adultos mayores, becas y apoyos debido a la veda electoral por la consulta popular de revocación de mandato y las elecciones en seis estados. Los beneficiarios recibirán, a más tardar en marzo, el pago de dos bimestres.

“Para el caso de las incorporaciones de las pensiones, quienes nacieron en enero, febrero, marzo y abril, su registro van a hacer a partir de enero al 15 de abril, que no tienen elección y sus tarjetas serán entregadas 15 al 30 de junio. En cada bimestre se van a registrar los primeros 15 días del mes”, dijo.

Becas para estudiantes se adelantarán; pago será doble en febrero

Las becas Benito Juárez para la educación básica, media y superior se adelantarán en febrero para respetar la veda electoral, informó Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del programa. Explicó que se depositará el monto equivalente a los primeros cuatro meses del año,

Por veda, se suspenderán inscripciones a ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marath Baruch Bolaños, detalló que por los periodos electorales y consultas del 2022, este año se suspenderán las inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, aquellos que ya estén dentro de la iniciativa recibirán su pago mensualmente y sin interrupciones.

“Esto también en el marco de la veda electoral se otorgara de manera continua mes con mes, porque se paga a mes trabajado, y lo único de las disposiciones electorales no se harán inscripciones”, apuntó.

Tren Maya avanza de acuerdo al programa, dice AMLO

Luego de que se inaugure el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, los ingenieros militares que trabajaron en la obra acudirán al sur a apoyar en la construcción del Tren Maya, la cual avanza de acuerdo a lo establecido, sostuvo el mandatario.

Fusión de Univisión y Televisa generará pago de 15 mil mdp de impuestos: AMLO

López Obrador destacó que durante su gobierno ya no se condonan impuestos a las grandes empresas. Esto, luego de que se reformara la Constitución, por lo que la fusión entre Televisa y Univisión generará un pago de 15 mil millones de pesos a la Federación.

“Se reformó la Constitución, el artículo 28, ya no hay condonación, están pagando. Eran los privilegios, hoy si no cambian las cosas se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Me han informado y lo reconozco, aunque es su obligación, pero antes era distinto, van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos por esa operación”, declaró.