Gobierno corrupto e inepto de “Miky”

José Miguel Córdova ha empobrecido al municipio de La Concordia con una terrible administración

José Velasco / Corresponsal Diario de Chiapas

La Concordia, Chiapas.- Por increíble que parezca, tan solo basta ver el antes y el después del encargo que el pueblo le otorgó para darse cuenta que el presidente municipal José Miguel Córdova García, ha hecho de La Concordia un municipio empobrecido.

“Miky”, quien ha sido el títere de su padre Miguel Ángel Córdova Ochoa, ha encabezado un gobierno municipal de ocurrencias, inepto y señalado como uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido ese municipio, pues gobierna bajo un estilo de monarquía.

Quien conoce la vida de este se dará cuenta que, de ser simple individuo común y corriente, pasó a formar parte de la lista de los nuevos millonarios a costa de los recursos del erario público.

Es preocupante el retroceso que ha sufrido La Concordia con el gobierno de José Miguel Córdova García, pues nunca despacha en la alcaldía municipal, sino que es su achichincle Luis Antonio Urbieta, quien hace y deshace en el municipio.

La administración de “Miky” es considerada como la peor en décadas, la razón es que no hay obra pública, no hay servicio de la red de agua, las calles parecen basureros, los servicios de alumbrado público son pésimos y ya no se diga los apoyos sociales porque no existen.

La ineptitud y cerrazón del gobierno municipal empañan atender los servicios prioritarios, pues desafortunadamente a Córdova García, únicamente lo vieron en campaña y después de ganar nunca más volvieron a saber de él.

Sin embargo, las únicas veces que ha llegado al municipio, es para comer mojarras en los restaurantes del embarcadero y ridículamente presumirlas.

Córdova García, parece más payaso que político, pues ha tratado de llamar la atención con circo maroma y teatro, demostrando así la incapacidad de gobernar un municipio al que ha hundido en la miseria y el abandono.