El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Gobierno enviará a la FGR información sobre contratos de Pegasus

El mandatario adelantó que presentará un informe sobre el software y dispositivos de espionaje que se implementaron durante los gobiernos anteriores, de la mano de la empresa Pegasus. Para esto, informó que la FGR solicitó que la Federación entregara toda la información correspondiente a los contrato. “Toda esta información va a la Fiscalía General de la República (FGR), que ayer nos solicitó que ayer nos solicitó que se enviara información de todas las dependencias del gobierno sobre este asunto”, resaltó.

Se detectaron 803 tomas clandestinas de combustible; hay 385 detenidos

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que el mesa pasado se detectaron 803 tomas clandestinas de combustible; y hay 385 detenidos por este delito. Además, las entidades con mayor incidencia en el huachicol son el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas. “En seis ductos prioritarios, los resultados que se han tenido en este mes son 10 millones 299 mil 786 mil litros que se han recuperados. Se detectaron 803 tomas clandestinos, 779 vehículos asegurados, 385 detenidos 15 predios, asegurados donde se encontraban las tomas clandestinas”.

Delitos del fuero federal subieron 4.9% en primer semestre de 2021: SSPC

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que hubo un aumento de 4.9 por ciento en los delitos del fuero federal, durante los primeros seis meses del 2021, comparado con el mismo periodo del año pasado. “Se registró un aumento del 4.9 en delitos del fuero federal en este semestre, comparado con el mismo de 2020, debido al incremento a delitos electorales que se levantaron carpetas en mayo y junio”, comentó.

Violación, feminicidio y violencia familiar han crecido en primeros 6 meses de 2021

“Hace falta más trabajo”, reconoció Rodríguez Velázquez ante el aumento en los delitos de violación, feminicidio y violencia familiar durante los primeros seis meses del año en curso. “(Delitos) del fuero común: (…) El robo a transeúnte subió 10 por ciento, a transporte individual, 19 por ciento. Son los delitos que están a la alza. También el feminicidio, 3.3 por ciento subió en este semestre, y la violación 32 por ciento”, detalló.

Software espía Pegasus costó 32 mdd; se realizó en 2014 con gestión de Tomás Zerón

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que el contrato de contratación del software espía Pegasus costó 32 millones de dólares al gobierno. Además, reveló que fue gestionado por Tomás Zerón en 2014. “Grupo Tech Bull contrató durante el 2014, con la Procuraduría General de la República, particularment e con con el licenciado Tomas Zerón, director de la agencia de investigación criminal, el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, este contrato es uno 32 millones de dólares, desarrollado por la empresa israelí NCO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos”, destacó.

Veracruz, Edomex, PGR y otros contrataron empresas vinculadas con Pegasus

Santiago Nieto señaló que durante el periodo de 2012 a 2018 hubo múltiples organismos y gobiernos que estuvieron vinculadas con empresas de espionaje. Sin embargo, dejó en claro que en la administración actual no se han vuelto a contratar estos servicios. “(Entre) las empresas vinculadas con este grupo están particularmente la PGR, órgano desconcertado de prevención, Veracruz, con Javier Duarte; y el Estado de México. Cabe señalar que Banobras tiene contrataciones con estos grupos. Las contrataciones concluyen el 31 de diciembre de 2018”, añadió.

Santiago Nieto no presentará denuncia por espionaje en su contra

El funciona descartó presentar una denuncia por el espionaje del que fue víctima a través del programa Pegasus, pues aseguró que debe buscarse la justicia, no la venganza. Además, habló sobre una lista que políticos que sufrieron por este delito, entre los que se encontraba la ahora secretaria de Gobernación y el Presidente “La venganza no debe ser objeto sino la justicia, no presentaré ninguna denuncia. En la UIF encontramos una lista, un archivo, que eran las investigaciones que se habían desarrollado, llamada ‘Los maléficos’, el número uno llamado ‘El Gallo’, referido al Presidente. Encontramos a la secretaria Sánchez Cordero”, destacó.

