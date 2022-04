Habitantes del Ejido Altamirano retienen a dos guatemaltecos

Con la finalidad de denunciar desabasto de alimentos y exigir que se cumplan sus demandas

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Integrantes del movimiento de pobladores del Ejido Altamirano, quienes desde el pasado 30 de septiembre mantienen retenido al exalcalde, Roberto Pinto Kanter, esposo de la actual presidenta municipal Gabriela Roque Tipacamú, rechazaron la propuesta de las autoridades del Gobierno del Estado de incrementar de 7 a 10 millones de pesos el presupuesto para el ejido, con tal de que suspendan las acciones que mantienen actualmente.

Los más de 50 representantes de los inconformes dieron a conocer que la propuesta fue planteada el pasado jueves durante una reunión que encabezó el director de atención a organizaciones, Wenceslao López Vega, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

“La propuesta fue rechazada totalmente, molestó mucho a la gente que la vio como una ofensa, las autoridades del ejido dijeron que no están pidiendo proyectos, sino que la propuesta real es lo que se ha planteado en la mesa: la conformación de un concejo municipal”, manifestaron.

Los inconformes mantienen retenidos a Pinto Kánter y a 11 personas más, incluido Antonio García Ruiz, quien se desempeñó como su tesorero durante su administración, que concluyó sus funciones el 30 de septiembre, una de sus demandas es que se integre un concejo Municipal y que la pareja Pinto-Roque abandone el poder.

En este contexto, seguidores del exalcalde retuvieron el jueves a dos personas, acusadas de apoyar a los opositores de Pinto y de Roque, informaron que los dos hombres fueron encarcelados después de una asamblea efectuada en su Ejido San Francisco de donde son originarios, dos días después fueron liberados luego de pagar cada uno una multa de mil 500 pesos.

Trascendió que la tarde del viernes pobladores del Ejido Altamirano, quienes mantienen bloqueada las tres entradas principales de la cabecera Municipal, detuvieron a dos personas de nacionalidad guatemalteca, cuando pasaban en uno de los bloqueos con la finalidad de presionar al gobierno de la entidad de buscar una solución definitiva a sus demandas.

Los pobladores de la cabecera municipal de Altamirano, denunciaron que hay desabasto de alimentos, ya que a 18 días de haber iniciado el conflicto, no han ingresado víveres.

“En el mercado no hay frutas, no hay verduras, ya no hay comida, no hay agua, las bombas las han cerrado, las calles están silenciosas, la gente no sale porque estamos amenazados, no podemos tomar fotos de los montones de basura que están tirados en las esquinas”, concluyeron.