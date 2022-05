El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Hay crisis y descomposición en el TEPJF, dice AMLO

Tras la destitución de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el mandatario sostuvo que hay crisis y descomposición en el organismo, por lo que insistió en una reformar electoral. “Hay una situación de crisis en el tribunal electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar el INE y el Tribunal. Me enteré ayer que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente, me dijeron, en una ocasión me insultó”, comentó.

Magistrados del Tribunal Electoral están colmados de privilegios: AMLO

López Obrador sostuvo que los magistrados y consejeros electorales están llenos de privilegios, por lo que propuso que “deberían de renunciar todos”. “Es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos: el INE y el tribunal. Y luego lo que cuestan, ganan como dos o tres veces más que yo, y están colmados de atenciones de privilegios”, dijo.

Demanda contra fabricantes de armas en EU no es injerencista

La demanda que presentó México contra fabricantes de armas en una Corte de Boston, Massachussets, fue en contra de varias empresas fabricantes de armas y no contra el gobierno de Estados Unidos, aclaró el Presidente, por lo que rechazó la posibilidad de injerencias. Acusó que las compañías hacen armas “a medida» de la delincuencia organizada. “Va a darse curso en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a legalidad, no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno, es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas”, apuntó.

México será sede de conversaciones entre gobierno de Venezuela y opositores

El jefe del. ejecutivo federal anunció que las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y sus opositores se llevarán a cabo en México, a proposición de Noruega. Dijo que espera que durante las pláticas “haya diálogo y acuerdos”. “Noruega propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones, y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes”, señaló.

AMLO critica a quienes buscan frenar la revocación de mandato

“Es el colmo, debe llevarse a cabo”, declaró el Presidente, y sostuvo que quienes están en contra de que se lleve a cabo una consulta sobre la revocación de mandato no son verdaderos demócratas. “No les gusta a los antidemocrátas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución. (…) Es el colmo que quieran impedirla, ¡imagínense! ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta? Si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación”, añadió.

AMLO plantea que en colonias se instale red para utilizar gas natural

El mandatario propuso que en las colonias o ciudades que deseen y haya consenso entre los vecinos, se implemente un programa para instalar red de gas natural y, de paso, reparar los baches de la comunidad. Sostuvo que el desprestigio de este combustible fue realizado por los vendedores de gas LP. “Si logramos introducir gas natural podríamos alcanzar dos cosas: una, que es más barato, sería garantizar precios más bajos; y dos, hacer el compromiso de arreglar por completo las calles. Estamos pensando que quien quiera, (…) lo aceptamos en esta colonia (se instalaría), nos llevaría tiempo desde luego la instalación pero vamos avanzando en eso”, explicó.

AMLO agradece a distribuidores de gas LP por levantar paro

Luego de pláticas y conversaciones con el gobierno, López Obrador agradeció a los distribuidores de gas LP por terminar con las protestas y el paro, aunque afirmó que siguen trabajando en el tema, ya que se trata ed un “asunto de seguridad nacional”, además de que afecta directamente la economía de la población en México. “Quiero agradecer a los distribuidores de gas, que entendieron ayer mismo que no es posible hacer un bloqueo y dejar sin gas a las familias, a los hogares, y les agradezco que hayan actuado de manera responsable”, detalló.

Vacuna de Moderna no se ha aprobado porque no ha entregado documentos

A pesar de que ya se ha solicitado el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Moderna, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no autorizado el biológico debido a que la farmacéutica no ha entregado la documentación completa. “Estamos por dar la autorización a la vacuna Moderna, y aunque parezca increíble, esta farmacéutica famosa no termina de entregar los documentos, pero no es culpa de la Cofepris, sino de la farmacéutica”, aclaró.

AMLO se reunirá hoy con ministro presidente de la Corte

Después de su conferencia mañanera, López Obrador se reunirá con Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como ocurre de manera regular, ambos funcionarios se encontrarán en Palacio Nacional para hablar. “Voy a desayunar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, vamos a conversar, a platicar, sobre varios temas. Lo hacemos con alguna frecuencia y ahora me corresponde platicarle”, dio a conocer.

Con información de Milenio