El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

No hubo daños graves por sismo de anoche, informa AMLO

El mandatario dio a conocer que no hubieron daños graves luego del sismo de 7.1 que se reportó ayer. Resaltó que la alerta sísmica fue un gran apoyo para la ciudadanía, pues “ayer fue muy especial de riesgo” “Antes de las nueve se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México, tuvo, como se sabe, epicentro en Acapulco, Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores. Hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida, esto en Guerrero”, dio a conocer.

“Hay que salir adelante, como siempre lo hemos hecho”, dice AMLO

Tras el sismo de anoche, el jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a la población para retomar fuerzas y seguir adelante. Reconoció que el país ha atravesado momentos difíciles, pero hay que afrontarlas. “Tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante, salir adelante como siempre hemos salido, por nuestras culturas, nuestras fortalezas, por la grandeza cultural de México, por la grandeza de nuestro pueblo”, dijo.

Se está atendiendo a familiares de víctimas de inundaciones en Tula, Hidalgo

López Obrador lamentó las inundaciones en Tula, Hidalgo, y sostuvo que ya se está atendiendo a los familiares de los pacientes que fallecieron en el hospital del IMSS. Además, junto con los gobiernos locales, la Federación está actuando para proteger a la población, según dijo. “Se padeció del desbordamiento del rio Tula y se padeció del inundamiento del rio y del hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas en total, la mayoría por la inundación, muy lamentable, muy triste, se está atendiendo a los familiares de los que perdieron la vida”, apuntó.

Resultaron afectadas alrededor de 110 mil casas por huracán ‘Grace’ en 3 estados

Tras el paso del huracán Grace, el gobierno identificó que 110 mil hogares resultaron afectados en Veracruz, Puebla e Hidalgo, por lo que se continuará entregando despensas, apoyos económicos y electrodomésticos, con el fin de ayudar en sus pérdidas. “Ya se levantó el censo, son alrededor de 110 mil casas, no sólo en Veracruz, también en Puebla e Hidalgo. Entonces, ¿qué acciones ya se están llevando a cabo? Se entregan recursos a los que fueron afectados en sus viviendas, se les da un apoyo directo con la recomendación que lo usen bien. Son 3 mil millones de pesos”, recordó.

Resultaron afectadas alrededor de 110 mil casas por huracán ‘Grace’ en 3 estados

Tras el paso del huracán Grace, el gobierno identificó que 110 mil hogares resultaron afectados en Veracruz, Puebla e Hidalgo, por lo que se continuará entregando despensas, apoyos económicos y electrodomésticos, con el fin de ayudar en sus pérdidas. “Ya se levantó el censo, son alrededor de 110 mil casas, no sólo en Veracruz, también en Puebla e Hidalgo. Entonces, ¿qué acciones ya se están llevando a cabo? Se entregan recursos a los que fueron afectados en sus viviendas, se les da un apoyo directo con la recomendación que lo usen bien. Son 3 mil millones de pesos”, recordó.

AMLO celebra que en CdMx se coloque estatua de mujer olmeca en Reforma

Ante la decisión del gobierno de la Ciudad de México de reemplazar la estatua de Cristobal Colón por la de una mujer olmeca en Paseo de la Reforma, el Presidente aplaudió el cambio y sostuvo que se trata de una forma de reivindicación y de que los ciudadanos se sientan orgullosos del pasado. “Lo veo muy bien muy bien porque es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo, el México prehispánico, a sus culturas, todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que se discriminó el racismo, el clasismo, el sentirse que uno es superior, de sangre azul; todo eso tiene una justificación”, comentó.

AMLO dice que ayer sobrevoló Tula, Hidalgo, por inundación

Al terminar su conferencia mañanera de ayer, el mandatario viajó a Tula, Hidalgo, donde sobrevoló para hacer una evaluación de las inundaciones en la zona. Incluso, dijo que no pudo asistir a la reunión que tenía programada con el presidente de la Suprema Corte y el secretario de Gobernación. “El caso de Tula ayer, que yo fui allá. Terminando la conferencia me fui allá, tenía un desayuno con el presidente de la Corte, con el titular de Segob, no pude estar con ellos, fui a decirles que no iba a estar y me fui con el general Sandoval, sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar lo que se tenía que hacer”, añadió.

“Debe respetarse”, dice AMLO sobre fallo de SCJN de no penalizar el aborto

?Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional penalizar a las mujeres y las personas no gestantes por interrumpir su embarazo. Ante esto, López Obrador insistió en que se trata de una decisión unánime entre los ministros, y como poder autónomo, se debe de respetar su decisión. “Es que es una decisión del Poder Judicial, de la Corte que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido, porque hay posturas encontradas. (…) Tenemos que ser respetuosos de la legalidad”, apuntó.