Hombre pide el divorcio a esposa

¿Cuál sería el motivo por el que te divorciarías? Para muchas personas uno de los motivos para separarte de la pareja con la que se unieron en matrimonio sería sin duda una infidelidad. Sin embargo, hay otras razones que también son válidas. Tal es el caso de un hombre que puso fin a su matrimonio porque su esposa no se bañaba. El caso de un hombre en Aligarh, Uttar Pradesh, en la India, se dio a conocer a nivel internacional por lo chusco que pareciera el motivo de su separación.

Y es que según informó Clarín, el hombre pidió el divorcio a su esposa porque no se quería bañar todos los días. Sin embargo, la petición no resultó fácil, pues la esposa decidió presentar una denuncia ante el organismo de protección de mujeres de su país (Célula de Protección de Mujeres). ¿Qué sucedió después? De acuerdo con el medio citado, la mujer reveló que su marido había ocupado un recurso antiguo de práctica musulmana que refiere que si un marido puede divorciarse de manera instantánea si dice tres veces la palabra «talaq» o «me divorcio», es decir un «triple talaq». “Una mujer nos entregó una denuncia por escrito en la que afirmaba que su marido le había dado triple talaq con el pretexto de no bañarse todos los días. Estamos brindando asesoramiento a la pareja y sus padres para salvar su matrimonio «, comentó una consejera de la Célula de Protección de Mujeres.

Al respecto, sobre los argumentos del hombre para divorciarse, están que diariamente había peleas porque la mujer no quería bañarse. «El hombre, durante el asesoramiento, nos dijo repetida y firmemente que quiere terminar los términos con la mujer. También nos dio una solicitud para que lo ayudemos a divorciarse de su esposa, ya que ella no se baña todos los días. El hombre en su petición declaró que todos los días comenzaba una disputa verbal entre el dúo después de que él le pedía a su esposa que se bañara”, informó el organismo. “Estamos tratando de aconsejar al hombre de que no rompa su matrimonio con su esposa, ya que es un problema menor y que puede resolverse. También estamos tratando de hacerle entender que su divorcio también puede afectar la crianza de su hijo», agregó la consejera.

Con la información de: Milenio