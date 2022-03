Horacio Díaz visita San Fernando

Se reunión con dirigentes y simpatizantes de Morena para ver avances en la reorganización del partido

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la organización de las estructuras del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, se continúa con los trabajos en la ciudad de San Fernando.

Se asistió a la asamblea con los representantes de los municipios de San Fernando, Chicoasén y Osumacinta. En compañía de la consejera estatal, Martha Carballo Sanjeado, el consejero nacional, Horacio Díaz comentó con los activistas de Morena que se reunieron para informar de los avances sobre la recolección de firmas de la revocación de mandato y de la reorganización de las estructuras del partido.

El profesor Eduardo informó que están avanzando en el número de firmas que le corresponde al distrito, pero que seguirán haciéndolo hasta la fecha que está establecida por el INE, anunciando que se están haciendo brigadas en barrios y colonias, solicitando que se informe de los acuerdos tomados en el Consejo Nacional.

Está consciente que existe malestar de la militancia por las pasadas elecciones en el municipio de San Fernando, reconoce lo expuesto por los coordinadores que no se ganó la presidencia municipal por la mala elección del candidato, que no representó la unidad de la militancia del partido, “en Chiapas existe inconformidad de la militancia que ya no cree en los discursos de nuestros dirigentes de nuestro partido”, detalló.

Horacio Díaz exhortó a la militancia a anteponer el interés general e iniciar el proyecto de unidad y reestructuración de las bases con los lineamientos de afiliación, reafiliación y organización de los comités secciónales, “visitaremos a la militancia para iniciar el proceso de afiliación, y la conformación de los comités seccionales, seguiremos apoyando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del Estado, Rutilio Escandón, porque en San Fernando y en todo el estado, se está fomentando la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los empleos), reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas, impulsando las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria”, expresó.

Díaz Guillén aseguró no olvidarse que en julio de 2018, el pueblo mexicano expresó de manera contundente en las urnas su anhelo de construir un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. “Es el mandato de nuestro proyecto hacia la conclusión del sexenio del 2024, por lo que seguiremos trabajando sin descanso para articular los esfuerzos sociales para lograr ese objetivo, en unidad por bien de todos”, finalizó