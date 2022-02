INE tiene recursos suficientes para revocación de mandato, asegura AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

El Buen Fin 2021 ha tenido “pocas quejas y muchas ofertas”, indica Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sostuvo que en la edición de este año de El Buen Fin han habido una reducción en las quejas y un aumento en las ofertas, pues hasta el momento sólo se han reportado 472 quejas, comparadas con las mil 56 del año pasado. Además, señaló que también hubo un crecimiento en ventas en línea.

INE “está en su derecho” de tomar acciones contra recorte en Presupuesto 2022

El mandatario aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) está en su derecho de presenta impugnaciones o acciones de inconstitucionalidad contra el Presupuesto 2022 por contemplar recortes al organismo. Sin embargo, llamó a aplicar un plan de austeridad, a la vez que reiteró su agradecimiento a los legisladores por aprobar el dictamen.

Si no se aprueba reforma eléctrica, “van a demostrar que no representan al pueblo”

López-Obrador respondió a las declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien dijo que la oposición no aprobará la reforma eléctrica luego de que Morena y sus aliados votaran a favor del Presupuesto 2022 sin aceptar sus reservas. Apuntó que actuando de esta forma sólo demuestran que defienden a las empresas y no al pueblo.

“Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI; amenaza y dice ‘como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el Presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica’. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo”, añadió.