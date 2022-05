Inicia construcción de puente en Plan de Ayala

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con los ciudadanos al trabajar para transformar los caminos de todas las comunidades del municipio

Villacorzo, Chiapas. – El gobierno municipal que preside Robertony Orozco Aguilar inició la construcción de puente en el ejido Plan de Ayala, con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura y con el objetivo de buscar alternativas para un mejor desarrollo de las comunidades situadas en zona de vulnerabilidad.

Esto en respuesta a las demandas de los pobladores que merecen una atención especial a fin de que tengan una mejor vía de comunicación y una mejor calidad de vida.

Con la ejecución de esta importante obra no sólo se beneficia el ejido Plan de Ayala sino también otras comunidades aledañas y rancherías vecinales, ya que ahora tendrán una vía de comunicación más digna y podrán desplazarse a otros lugares sin ninguna dificultad, pero el propósito es reactivar la principal economía de esa zona, ya que en temporada de lluvia era imposible transitar y tener comunicación con la cabecera municipal debido al crecimiento de los ríos.

Como ha sido un sello de esta administración Municipal, el gobierno de Robertony Orozco, se ha enfocado en los servicios básicos y fundamentales de las familias, por ello, se realiza también la rehabilitación de los caminos de extravíos en todas las comunidades del municipio, a fin de que los pobladores y productores puedan transitar más seguros y de forma más rápida.

Con acciones como estas el Gobierno Municipal demuestra que está trabajando para transformar los caminos de todas las comunidades del municipio, principalmente los que viven en zona vulnerable.

El objetivo es que tengan una vía de comunicación en óptimas condiciones para poder sacar sus productos y mejorar la comunicación entre la cabecera municipal y los ejidos de las comunidades aledañas

“Se tiene el firme compromiso de trabajar para todos los sectores sin distingo de colores partidistas, pero sobre todo se atienden con prioridad las demandas de quienes más lo necesitan”, afirmó el munícipe.

Los beneficiados agradecieron por medio de un video a Tony Orozco por cumplir su palabra, textualmente manifestó Godoy “Se sacó usted un diez con la construcción de este puente, no nos falló y no le falló a la gente y eso lo llevamos en el corazón y en la mente, no nos equivocamos, salió usted un buen presidente, medio fierón pero barraco” palabras que le salieron de corazón y de agradecimiento.