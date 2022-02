Instalación de GasCom tomada por Fdroc

Exigen el pago de un trabajador con años de antigüedad que fue despedido

Janet Hernández Cruz / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. – La mañana de este domingo integrantes del Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos (Fdroc), tomaron las instalaciones de la gasera GasCom en San Cristóbal de Las Casas para exigir el pago de liquidación de uno de sus agremiados quien llevaba 18 años laborando en dicha empresa.

Alrededor de las 10:00 horas aproximadamente 40 personas armadas con palos, se reunieron en las instalaciones de la mencionada empresa, en apoyo de José Santiz, quien dijo que fue despedido hace dos meses y la compañía no le quiere reconocer los años laborados.

Indicó que lo único que pide es que se le pague, «la empresa tiene apoyo del gobierno federal, además le roba a la gente, ya que le falta de 2 a 3 kilos a los cilindros que se le surte a la población, por eso estamos aquí manifestándonos con mi organización».

Finalmente expresó que fue despedido el 21 de junio porque la empresa renovó el contrato y al no aceptar líquido automáticamente al afectado que tiene años de antigüedad, «pero es una miseria lo que me están dando y yo trabajé 18 años, me están dando 210 mil pesos y lo que me corresponde según la ley es de 418 mil».