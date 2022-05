Iron maiden regresa después de seis años

No cabe duda de que el 2021 será un gran año para la industria musical. Más allá de la reprogramación de un montón de conciertos y festivales alrededor del mundo –que por supuesto nos emociona–, hay varios artistas y bandas que volverán tras varios años en silencio. Tal es el caso de Iron Maiden, que para sorpresa de todos, decidieron regresar por la puerta grande con una canción recién salida del horno.

Como recordaran, en 2015 la banda comandada por Bruce Dickinson y Steve Harris lanzó su más reciente material discográfico, The Book of Souls. Desde aquel momento presentaron un videojuego y armaron una gira –que incluso pasó por México, donde grabaron un DVD en vivo, donde grabaron un DVD en vivo– para tocar este disco y algunos otros clásicos de su catálogo. Desde entonces, el futuro de este grupazo quedó en suspenso.

Desde finales de 2019 comenzaron a surgir rumores de que Iron Maiden estaba trabajando en un nuevo álbum de estudio. Se suponía que lo lanzarían en 2020 pero con todo lo que sucedió, nomás no se veía nada claro y evidentemente, no salió nada. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la legendaria agrupación de heavy metal recibe este año lanzando una canción llamada “The Writing on the Wall”.

Sobre el videoclip de esta rola y de acuerdo con Consequence of Sound, Bruce Dickinson dijo que: “Estoy muy orgulloso de la forma en que resultó el video; en realidad es más como una minipelícula. Sabía que iba a funcionar tan pronto como Mark diera vida a mi guión con sus increíbles storyboards, pensé que podríamos hacer algo muy especial juntos. Creo que lo hicimos y espero que nuestros fans estén de acuerdo. ¡De hecho, está prácticamente creado por los fans de Maiden!”.

