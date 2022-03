El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Julio Scherer renunció a Consejería Jurídica de la Presidencia: AMLO

A pesar de que el vocero del gobierno había indicado que la renuncia de Julio Scherer se trataba de rumores, el mandatario anunció que el consejero jurídico de la Presidencia de la República dejaría su puesto para dedicarse a la abogacía.

María Estela Ríos González será la nueva consejera Jurídica de Presidencia

Tras la renuncia de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Presidente nombró a María Estela Ríos González como la nueva titular de la dependencia. Recordó que la abogada ya había ocupado este puesto durante el tiempo en que él fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal.

“He tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó cuando me desempeñé como jefe de gobierno, María Estela Ríos González. (…) Es una profesional, es una gente con principios, honesta y tiene toda la experiencia, esa es la información”, apuntó.

AMLO celebra medallas de deportistas mexicanos en Juegos Paralímpicos

Juan Pablo Cervantes ganó la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros, clasificación T54, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.Hasta el momento, la delegación mexicana suma 14 preseas en total, cinco de oro, una de plata y ocho de bronce. Por ello, el Presidente celebró los logros de los atletas y pidió un aplauso para reconocerlos.

AMLO enviará carta a Joe Biden para atender a migrantes en frontera sur

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que su gobierno busca que la caravana de migrantes que atraviesa el sur de México permanezca en albergues, pues atravesar el territorio los podía exponer a violaciones de sus derechos humanos.

Dio a conocer que solicitará el apoyo del gobierno de Estados Unidos para que se atiendan las causas, y ayudar a Centroamérica.

“Esto que les estoy planteando, se lo voy a a volver a presentar al presidente Biden, la semana próxima a más tardar le envío una carta, porque no sólo podemos estar reteniendo, hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad”, declaró.