Justicia para desaparecidos

Familiares de las 21 personas secuestradas en Pantelhó bloquean calle en SCLC

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Familiares de los desaparecidos en el municipio de Pantelhó, bloquearon la calle General Utrilla y esquina del Andador Guadalupano, en San Cristóbal de las Casas, para exigir la presentación con vida de las personas que secuestraron el grupo de autodefensa el Machete.

A eso de la 13:00 horas de este domingo, los inconformes colocaron una lona con la imagen de sus familiares desaparecidos para impedir el paso a los vehículos.

«Estamos exigiendo que el gobierno interceda, porque son 3 meses que no sabemos nada de ellos, están secuestrados, dicen que ya están trabajando en el caso y no vemos una respuesta, exigimos que actúen ya y nos devuelvan a nuestros familiares, porque no sabemos si están con vida», expresaron.

Así también, exigieron justicia y externaron su desesperación, «somos madres e hijos, les pedimos que se pongan la mano en el corazón, estamos desplazados viviendo en San Cristóbal, durmiendo en el piso, sufriendo de frío, pero eso no es impedimento para seguir exigiendo que nos devuelvan a nuestros familiares».

Destacaron que son más de 2 mil desplazados, a quienes les quemaron sus casas y las saquearon, «no nos interesa la política, ellos dicen que quieren la paz en Pantelhó pues que liberen a los 21 retenidos, la Fiscalía no ha dado ninguna respuesta, ni avances y los del consejo no nos dan la cara».

Agregaron que tampoco el párroco Marcelo Pérez Pérez, les ha dado la cara, «si no está involucrado le pedimos que nos ayude, hablamos con el obispo y nos dijo que van hacer lo posible para interceder y preguntar con el gobierno que están haciendo».

Finalmente, expresaron que han viajado a México, Tuxtla y San Cristóbal tocando puertas en diferentes instancias y no es posible que el gobierno federal ni el estatal escuche ni sepa lo que está pasando».