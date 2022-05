La agreden e intentan matarla por disputa de tierra

Hace un llamado a las autoridades

Janet Hernández Cruz/ Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Guadalupe Concepción Jiménez Girón, de 29 años de edad, originaria de San Cristóbal de Las Casas, denunció que fue agredida de manera salvaje por tres sujetos (familiares) quienes le ocasionaron lesiones en el rostro y en otras zona de su cuerpo, por la disputa de un terreno.

Señaló que sus tres agresores, uno de ellos de nombre José Luis Jiménez Girón (su medio hermano) y los demás familiares fueron detenidos pero luego puestos en libertad por la autoridad sin darle una explicación.

Narró que los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo en su domicilio ubicado en el número 22 de la calle Daniel Sarmiento Rojas, en la ranchería Los Alcanfores, en esta ciudad.

Destacó que los tres sujetos la agredieron de manera salvaje, uno de ellos con un palo, ocasionándole lesiones en el rostro y en la cabeza, por lo que acudió a la Fiscalía de Justicia, ya que recibió amenazas de muerte si denunciaba el hecho.

Mencionó que sus agresores fueron detenidos tras la agresión, pero luego fueron puestos en libertad, citándola hasta el 29 de este mes para dar seguimiento a su caso. Mientras, teme por su vida.

“Lo único que me entregaron fue un pedazo de papel, donde me anotaron el folio 069007803012021 y ni siquiera me proporcionaron medidas de protección, pese a ser agredida y amenazada de muerte por mi hermano”, denunció.

Agregó que sus agresores la golpearon a patadas y con un palo hasta que otra persona se percató de lo que ocurría y acudió a su auxilio.

Mencionó que el motivo de la agresión es por que sus familiares están enojados porque su abuelita de nombre Dorotea Jiménez le regaló terreno para que viva con su menor hijo, ya que su esposo la abandonó. acción que enfureció a su medio hermano.

Finalmente, Guadalupe Concepción Jiménez Girón, hizo un llamado a las autoridades de justicia, para que le brinden la atención necesaria, ya que su vida y la de su hijo están en peligro.