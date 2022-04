La escuela del rock: maestro enseña el abecedario con una canción de Korn

Para ser maestro no solo hay que tener preparación profesional; también hay que tener una vocación inmensa. En ese sentido, hay profesores que hacen lo posible por ofrecer a sus alumnos una experiencia académica única y divertida. Y la verdad, no hay nada mejor que aprender, enseñar y divertirse al mismo tiempo.

Así lo hace un docente llamado Nick Harrison quien además de dedicarse a impartir conocimiento, también le agrada el metal. Entonces, se le ocurrió combinar sus dos pasiones e ideó una manera de enseñar el abecedario utilizando la canción “Coming Undone” de Korn.

El maestro que enseña con rolitas de Korn

Debemos decirlo: no a cualquiera se le da eso de ser maestro. Ya se te vino a la mente alguno de tus viejos profesores ¿verdad? Pues bueno, se tenía que decir y se dijo. Y no importa el nivel académico que sea; muy pocos con son los educadores que se ganan el cariño de sus estudiantes.

Nick Harrison seguramente es uno de esos profesionales de la educación que sabe cómo motivar y hacer más entretenida una clase. Este señor recientemente se hizo viral pues en su cuenta de TikTok, compartió un video donde entona la tradicional canción del alfabeto, pero con algo de guitarras enérgicas y poderosas.

¿Cuál fue su método? Él tomó la canción “Coming Undonde” de Korn– lanzada en el disco See You On the Otherside de 2005- y al ritmo de esa frenética canción comenzó a recitar el abecedario. Y le pone todo el ánimo, como si estuviera en un escenario. Por supuesto, el video llegó a todos los rincones del internet e incluso al mismísimo vocalista de Korn.

