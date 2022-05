La mañanera de AMLO, 9 de febrero, minuto a minuto

09:19- Por instrucciones de López Obrador, Romero Oropeza cuenta que astilleros de España, que estaban en bancarrota, fueron rescatados por el gobierno de México.

09:13- Cuando yo no esté aquí, desearía que los del gobierno no fuesen igual que como era antes, declara.

09:12- Nosotros no protegemos la corrupción y eso lo entienden, pero hay intereses de “bandas de delincuentes de cuello blanco que no pierden su respetabilidad, pero son reverendos ladrones”, dice AMLO.

Acusa que The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, “donde ahora escribe Loret de Mola” tienen notas en defensa de actos de corrupción.

09:07- Luego de que la Embajada de EU expresó su preocupación por la reforma eléctrica, López Obrador dice que “saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado”, además que no se permite la corrupción ni se actúa de manera arbitraria.

09:05- López Obrador bromea para que los inviten a desayunar en Cananea tamales de chipilín, chanchamitos y chocolate con pan: “Y si es Rocío, ese chocolate que se creó, según Carmen Aristegui (…) para que la empresa tuviera materia prima, pero es muy bueno ese chocolate”.

09:01- No hay que olvidar que el conflicto en Cananea se agravó porque hubo un choque entre la empresa y el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, recuerda. Recuerda que Napoleón Gómez Urrutia se fue a Canadá “casi como exilio”.

08:50- Informa que casi todo el gabinete de Seguridad y Bienestar lo acompañará a su gira por Sonora. A lo mejor nosotros no vamos a transmitir los eventos, dice por la veda electoral ante la revocación de mandato

08:48- Vamos a informar sobre seguridad en Hermosillo el viernes, informa sobre su gira de este viernes.

08:43- López Obrador bromea con el nombre del político Otto Granados, exsecetario de Educación y exfuncionario con Salinas y Peña Nieto; “Es el único que vendía plazas”, bromea por la venta de la plaza de toros cuando fue gobernador en Aguascalientes.

08:41- Destaca el trabajo de los maestros en la pandemia, porque hubieron intentos de grupos conservadores para que no reiniciaran las clases presenciales. Acusa a Claudio X. González y Carlos Loret de Mola de hacer la película “De Panzazo” en contra de los maestros. Acusa que a los estudiantes se les metía que no pasaban el examen de admisión.

08:33- López Obrador recuerda a sus maestros, desde primaria hasta que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: «Lo poco o lo mucho que sabemos, se lo debemos a ellos y los tecnócratas irresponsables los maltrataron para poner la reforma educativa».

08:31- “¡Qué bueno!”, celebra López Obrador el regreso a clases presenciales en Nuevo León ante la pandemia; “Se están tardando en algunos estados”.

08:30- Sobre denuncias de presuntos maltratos contra menores en albergues de la Ciudad de México, López Obrador refiere que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy informará.

08:29- Se destruyó el gobierno para servir al pueblo, acusa.

08:28- Vamos a fortalecer el DIF, tenemos buena coordinación con los estatales; ahí no creo que se requiere con urgencia la federalización, dice.

08:26- Ante la toma de la seguridad de las Fuerzas Armadas en Aguililla, Michoacán, López Obrador dice que se actúa de forma conjunta “con opciones de trabajo y bienestar” para la población.

08:24- Decidimos dar a conocer en la mañanera el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado porque “va a empezar ya a salir”; porque intervienen jueces en el proceso y no queremos distorsiones, queremos informar con cuidado y llegar al fondo, señala el Presidente.

08:24- Decidimos dar a conocer en la mañanera el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado porque “va a empezar ya a salir”; porque intervienen jueces en el proceso y no queremos distorsiones, queremos informar con cuidado y llegar al fondo, señala el Presidente.

08:21- No crean que es muy agradable levantarse temprano y lo primero que ve uno son imágenes de violencia, refiere López Obrador al destacar las reuniones de seguridad “que nunca” se hacían en el país.

09:19- Estamos trabajando en los asesinatos de periodistas, no se echan al olvido, no tenemos relaciones de complicidad con nadie, expresa.

Tenemos la ventaja de que nos eligió el pueblo con muchos votos, como nunca había sucedido y eso nos da mucha fuerza, refiere.

08:10- El subsecretario de Seguridad describe el modus operandi de los perpetradores del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quienes estuvieron merodeando en un taxi, “tratando de llegar el momento preciso”.

08:06- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, describe que la periodista Loures Maldonado fue asesinada en Tijuana con el disparo de un arma calibre 45 que le atravesó el rostro.

08:04- Rosa Icela Rodríguez agradece a vecinos y vecinas por aportar información del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado: “estamos cumpliendo con la instrucción del presidente López Obrador”.

08:02- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destaca la coordinación entre dependencias federales y estatales en el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. En Tijuana fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, informa.

08:00- Invitamos a los detractores del gobierno de López Obrador a que visiten la sección “Pemex más transparente”, donde encontrarán empresas, contratos, montos y adeudos; no necesitan inventar ni buscar en lo oscurito, dice Romero Oropeza. Califica de falsa la investigación.

07:58- El director de Pemex explica los contratos que se hacen en la empresa petrolera y para bienes y servicios, Baker Hughes no puede venderle a nadie por debajo de los precios pactados

07:53- Miente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la periodista Peniley Ramírez desconoce los diversos tipos de contratos que se manejan en Pemex, responde Romero Ooropeza a la investigación del hijo de José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams.

07:52- Para que quede más claro, en Pemex no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración, dice Octavio Romero ante el reportaje del hijo del presidente López Obrador. Baker Hughes logró sus mejores años de contratación en 2008, 2012 y 2014, con Peña Nieto y Felipe Calderón, puntualiza el director de Pemex.

07:45- Ante el reportaje del hijo del Presidente, el director de Pemex dice que medios de comunicación y periodistas intentan demostrar “un supuesto caso de corrupción”, derivado de la renta de una casa de la nuera de López Obrador y un exejecutivo de Baker Hughes.

Octavio Romero Oropeza refiere que cuatro mil 500 empresas prestan sus servicios a Pemex y Baker Hughes se encuentra en quinto lugar de 25 empresas que más le facturan a la empresa petrolera.

07:44- “Y dicen que no es campaña”, expresa García Vilchis al mostrar un “análisis” de la cobertura en medios del reportaje del hijo de López Obrador.

07:40- No existe conflicto de interés como sí existió con la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, dice García Vilchis por la casa que habitó José Ramón López Beltrán y su esposa en Houston.

La encargada de “las mentiras de la semana” dice que el reportaje de la casa del hijo del Presidente “carece de rigor periodístico” y “no hay comprobación de nada, más allá del sensacionalismo y mala fe”. “Mostraron poca ética periodística”, acusa.

07:37- Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”,

07:34- Ya se detuvieron a las personas que asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, informa López Obrador.

07:33- Hoy le voy a recordar al embajador Ken Salazar por qué Estados Unidos le da dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, declara.l

07:31- No conocía a la empresa Baker Hughes, montaron todo esto y en “aras de la transparencia”, le pido a Loret de Mola que nos diga cuánto gana al mes y quién le paga. “Voy a esperar la respuesta”, señala. “Se necesita saber qué empresas están financiado, quienes son los dueños de las empresas”, indica.

07:30- No todo el que tiene es malvado, pero un servidor público no, el oficio de la política requiere ética, expresa.

07:26- Como decía Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso, menciona.

Si yo estableciera redes de complicidad no tendría autoridad política y no podría llevar a cabo un proceso de transformación, añade.

07:23- López Obrador instruye al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que explique los contratos de Pemex a Baker Hughes, por lo cual “se hizo todo el escándalo de José Ramón, mi hijo, y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo sin fundamento”.

Lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder, pues no es en contra de mi hijo de manera directa, es en contra mía, agrega.

Señala a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de deshonestos y mercenarios, “capaces de inventar cualquier situación”.

07:17- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerda el 109 Aniversario de la Marcha de la Lealtad; más tarde tendrá una conmemoración en el Castillo de Chapultepec.

Con información del Universal