La Mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde la 28 Zona Militar, ubicada en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

Gobernador de Oaxaca destaca reducción de pobreza en la entidad

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, destacó la reducción de la pobreza en el estado en un dos por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); así como de la pobreza extrema, la cual disminuyó en uno por ciento. A la vez, aseguró que hay gobernabilidad en la entidad. “Oaxaca es, de acuerdo con el Inegi el estado con más crecimiento del país: 4.5 por ciento. Gracias a los programas de asistencia social, Oaxaca es el estado que más creció en ingreso en los hogares y en reducción de la pobreza: dos por ciento y pobreza extrema en uno por ciento”, detalló.

Feminicidio y robo en transporte, con tendencia al alza en Oaxaca: Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que el feminicidio y robo en transporte poseen una tendencia al alta en Oaxaca, a pesar de que el resto de los de los delitos presentan una reducción en el último mes. “Robo en transporte está en aumento, tienen 36 eventos; podemos observar en el acumulado comparado con 2020, el del 2020: 327 y en este año: 213. En feminicidios, es uno de los delitos que va al alza: ocho eventos en julio, aquí podemos ver 36 eventos del acumulado anual en el 2020 y en el 2021: 27”, detalló.

Se invirtieron más de 33 mil 600 mdp para reconstrucción tras sismos

El subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Ricardo Cervantes Peredo, informó que se han invertido más de 33 mil 600 millones de pesos en el programa de recostrucción tras los sismos de 2017. Hasta el momento hay avance de 86 por ciento en la restauración de escuelas y del 90 por ciento en la de viviendas. “Los avances que tenemos se han destinado hasta ahora más de 33 mil 600 millones de pesos para 61 mil 352 acciones distribuido en 10 entidades, que son donde hubo afectaciones y destaca Oaxaca, esta entidad que fue en la que hubo mayor cantidad de daños”, agregó.

FGR podría atraer caso de explosión de paquete en Salamanca, Guanajuato

Ayer, una explosión afuera de un restaurante en Salamanca provocó la muerte dos personas y dejó a varios lesionados, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso, advirtió el Presidente. Del mismo modo, envió sus condolencias a las familiar y amigos de las víctimas letales del atentado. “Les enviamos a sus familiares y amigos nuestras condolencias. Se esta haciendo la investigación, es probable que la FGR atraiga el caso por tratarse del uso de explosivos y se va a investigar. No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, castigar a los responsables, que no haya impunidad”, afirmó.

Cumbre de la Celac dio buenos resultados; hay “acuerdos en temas fundamentales”

El mandatario sostuvo que tras la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) dio buenos resultados, especialmente en temas fundamentales como la salud y la creación de un fondo para la atención de desastres naturales en la región. “El balance en la Celac es muy positivo. Participaron muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina. Hubo un buen encuentro a pesar de las diferencias, llevaba mucho tiempo que no se tenía una reunión así, porque no había coincidencias. (…) Lo importante es que podamos llegar a acuerdos y esto se logró”, comentó.

AMLO lee la carta que envió a Joe Biden sobre migración

López Obrador hizo pública la carta que le envió al presidente de Estados Unidos para que se invierta para implementar programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, con el fin de atender las causas de la migración y evitar que las personas tengan que desplazarse de sus hogares. “Que se actúe con más urgencia, con prontitud y que se invierta en Centroamérica (…) para crear expectativas, esperanzas que la gente no se vea obligada a emigrar. (…) No debemos quedarnos sólo en la aplicación de medidas de contención”, pidió.

AMLO acusa burocratismo en liberación de presos injustamente detenidos

El jefe del Ejecutivo federal demandó la existencia de burocracia en los tres poderes del gobierno para liberar a los presos que se fueron injustamente detenidos. Declaró que hay una actitud demasiado rígida en el Poder Judicial, pues no predomina la idea ni la voluntad de hacer justicia. “Estamos revisando todos los casos, buscando que se atienda pronto, me desespera el burocratismo que, desgraciadamente, existe en los tres poderes; en el Ejecutivo el Legislativo, y, muy lamentablemente, en el Poder Judicial”, aseguró.

AMLO llama a la población a vacunarse contra el covid-19

El Presidente aseguró que las vacunas contra el covid-19 no traen consigo ningún daño al organismo, por lo que hizo un llamado a los que no están convencidos de hacerlo, a inmunizarse. Asimismo, indicó que durante la tercera ola de la pandemia, el 95 por ciento de las personas hospitalizadas no había recibido alguna dosis anticovid. “Aprovecho para hacer un llamado a que nos vacunemos, porque hay quienes todavía se resisten, necesitamos protegernos. La vacuna es lo mejor para que nos afecte el covid, y está demostrado de que no trae consigo ningún efecto secundario, ningún daño al organismo, no hay reacciones”, añadió.

Con la información de: Milenio