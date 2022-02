La prioridad de la agenda legislativa es el acceso a las vacunas y la reactivación económica: PRI

Ciudad de México.- En unidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va por una agenda legislativa que defienda con claridad y compromiso el que todos los mexicanos tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19 y soluciones para aliviar la dramática situación que enfrentan las familias en temas de salud, economía y empleo, manifestaron el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, Alejandro Moreno, y el coordinador parlamentario, René Juárez Cisneros.

Al dar inicio, de manera virtual, a los trabajos de la VI Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, ambos dirigentes externaron que 2021 es de grandes desafíos, porque la pandemia sigue presente, de ahí el compromiso con el pueblo de México, para que en unidad se construyan objetivos comunes.

En este propósito, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, destacó que se debe cuidar la nueva relación bilateral con los Estados Unidos de América, de cooperación e intercambio económico, la defensa de los órganos autónomos que garantizan equilibrio, además de frenar la concentración del poder; “estaremos vigilantes y trabajaremos bajo la dirección de nuestro partido para impedirlo”.

La unidad nos convoca, es factor fundamental para la competencia y el triunfo electoral “hoy hay que redoblar esfuerzos porque no hay mañana. Si queremos construir una nueva mayoría que rediseñe, le dé sentido y rumbo a México, tenemos que ganar las elecciones. Estoy convencido que la dirigencia nacional ha trabajado en la construcción de la unidad en todo el país, la cual se construye a partir de la inclusión, el respeto y la apertura a la participación política y reconoce lealtades, capacidades, así como la congruencia de su militancia”.

En este sentido, destacó que la alianza política nacional con el PAN y el PRD es acertada y tiene una razón de ser, la de construir una nueva mayoría legislativa que impulse verdaderos programas de reactivación económica, un plan para mitigar la pandemia, apoyar al campo, las mujeres, las personas con discapacidad y los migrantes.

En su oportunidad, Alejandro Moreno, acompañado por Carolina Viggiano, Secretaria General del CEN del PRI, reconoció el trabajo legislativo que han realizado las y los diputados priistas, con el liderazgo de su coordinador, René Juárez, desde una oposición compleja, pero “hoy, más que nunca, relevante para nuestra democracia”.

El líder del partido tricolor señaló que Morena ha hecho todo lo posible por imponer una agenda centralista y autoritaria para afianzar sus intereses partidistas, situación que ha hecho evidente el compromiso parlamentario del GPPRI con la ciudadanía. Además, dijo, los morenistas han hecho de la incapacidad y la improvisación su manera de hacer política y se encuentran completamente rebasados ante los retos del país y por los efectos de la pandemia.

“En dos años, más de 70 mil homicidios dolosos, más de 7 mil feminicidios, casi tres mil secuestros, ha caído la economía, no hay vacunas, no hay atención, no hay inversión pública. Morena es una tragedia para México”, lamentó el dirigente nacional.