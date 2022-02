La vacunación llegó a Tz’ac, un lugar donde las montañas tocan las nubes

Para llegar a esta localidad de Chenalhó, los integrantes del Plan de Refuerzo de Vacunación realizaron mesas de trabajo, en las que se acordó que era conveniente y necesario llevar no solo la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 sino un Plan Integral de Salud, por lo que ese día se realizaron consultas médicas y aplicación de biológicos contra otras enfermedades para menores de edad.

Está situado en lo más alto de los Altos de Chiapas, donde las montañas tocan las nubes, los caminos son brechas lodosas y el ruido no es más que el movimiento de los bosques de pino-encino y mesófilo de montaña. Acá arriba, en estas cuestas resbaladizas, solo se alcanza a ver la lluvia y una que otra estaquita. Estamos en Tz´ac, localidad de Chenalhó.

Es casi medio día en la localidad situada a más de mil 100 metros de altura y el Plan de Refuerzo de Vacunación anti COVID-19 tiene tres horas aplicando el biológico contra el virus SARS-CoV-2. Al domo de este pequeño pueblo llegó Manuel Sántiz Velasco de 86 años acompañado de su esposa, Martha Sántiz, mujer de 41 años con discapacidad visual y auditiva.

Don Manuel, al igual que otros pobladores, se enteró que en el Tz´ac habría vacunación anti COVID-19 gracias a que autoridades locales y agentes comunitarios del programa IMSS Bienestar dieron el anuncio casa por casa en lengua tsotsil.

El enfermero José Antonio Hernández fue quien fungió como intérprete, en la charla con don Manuel, donde explicó que no se había enterado de la vacunación puesto que su radio se descompuso, pero, aunque no se ha contagiado de COVID-19 si se quería vacunar puesto que ha escuchado de la enfermedad.

Para llegar a Tz´ac los integrantes del Plan de Refuerzo de Vacunación realizaron mesas de trabajo, en las que se acordó que era conveniente y necesario llevar no solo la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 sino un Plan Integral de Salud, por lo que ese día se realizaron consultas médicas y aplicación de biológicos contra otras enfermedades para menores de edad.

La pequeña pero efectiva feria de la salud que llegó junto a la vacunación anti COVID-19 al Tz´ac fue aprovechada por Virgilia Gómez Gómez de 30 años y que tiene 16 semanas de embarazo.

Virgilia, del paraje Canvinik, situado a 30 minutos del Tz´ac, dijo que acudió porque lo que le preocupaba era la vacunación a sus tres pequeños hijos, pero ya en el lugar el personal médico de IMSS Bienestar le dijo los beneficios de estar protegida contra el virus SARS-CoV-2.

“No me quería vacunar, pero me preocupaba y me dijeron que no me va a pasar nada. Ya me había enterado que había vacuna, pero hablan mucho y allá en Chamula dicen que solo vacunan para que se mueran las personas, pero me dijeron que no es así, también dicen que mi bebé no corre riesgo y espero que sea cierto”.

La doctora América Patricia Gómez, quien dirigió el Programa Integral de Salud en el Tz´ac y quien además es encargada de la Unidad Médica Rural de Pantelhó, dijo que se beneficiaron a personas de seis comunidades, a quienes se les brindaron “consulta general, atención pre-natal, métodos de planificación familiar, vacunación a menores de cinco años de triple viral y hexavalente y la aplicación de la vacuna contra COVID”.

A un costado del domo en donde se encontraba el Plan Integral de Salud el maestro Rafael Hernández daba clases en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, en las que hizo trabajo de concientización con los menores de edad acerca de la sana distancia y las medidas sanitarias, además de explicar qué es la COVID-19.

El Tz´ac pudo ser atendido gracias al Plan de Refuerzo de Vacunación anti COVID-19 en el que participa el Gobierno del Estado, Secretaría de Salud en Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Guardia Nacional y Ayuntamientos.

Al corte del sábado 14 de agosto en Chiapas se han aplicado un millón 515 mil 744 dosis, de las cuales 877 mil 787 han sido a partir de que inició el Plan de Refuerzo de Vacunación anti COVID-19 en Chiapas, que dirige Zoé Robledo, director general del IMSS.