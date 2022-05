Le querían robar su moto

Un joven resultó lesionado luego de ser atacado por dos personas que intentaron robarle

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Un joven fue agredido por dos sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta la noche de este lunes en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

Los hechos se dieron alrededor de las 22:30 horas, cuando Carlos Jiménez Sántiz de 18 años de edad, transitaba en su moto en la calzada Tlaxcala del barrio del mismo nombre, cuando fue golpeado con un palo en la cabeza por dos presuntos motonetos quienes viajaban armados en una motocicleta, para luego darse a la fuga con rumbo a la zona norte de esta ciudad

“Yo ya iba a mi casa, pero dos personas indígenas que iban en una moto me empujaron con mi moto donde yo viajaba, me caí y me golpearon, se querían robar mi moto, pero gracias a la gente del barrio de Tlaxcala me auxiliaron y llamaron a la ambulancia”, narró Jiménez Sántiz.

Minutos después, arribaron paramédicos de Protección Civil quienes le brindaron los primeros auxilios, al revisar el paciente presentaba una herida de aproximadamente 2 centímetros en el cráneo, por lo que fue trasladado a la Clínica de Campo del Seguro Social para su valoración médica.