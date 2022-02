Liverpool y Coppel tienen 100% en conciliación durante Buen Fin

Walmart redujo este año quejas de 49% a 35%

Office Depot no quiere conciliar

Ciudad de México.- En su participación en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, consideró que, conforme a los resultados, El Buen Fin 2021 “va bastante bien”, y señaló las 472 reclamaciones reportadas al día de hoy respecto de las más de mil del año pasado.

El procurador indicó que en 2020, el número de consultas al micrositio Quién es Quién en los Precios para El Buen Fin 2021 (https://elbuenfin.profeco.gob.mx/) fue de 77,000 y en el presente año la cifra pasó a 182,000, lo que significa que las personas están utilizando más este instrumento de información previo a hacer sus compras.

Subrayó que las quejas han bajado este año, toda vez que para esta altura del Buen Fin el año pasado ya había 1,056; ahora hay acumuladas 472. “Han sido menos días de Buen Fin y muchísimo menos quejas”, afirmó.

El funcionario resaltó que 185 quejas se han conciliado en sitio, es decir, en el mismo lugar de la compra; y que en general, los montos de reclamación han bajado porque también han sido menos las quejas este año.

El porcentaje de conciliación en reclamaciones concluidas es de 88%, aunque una reclamación no conciliada podría convertirse en queja.

Asimismo, hay cambios en el comportamiento de las y los consumidores, ya que el año pasado no se registró compra de abarrotes en El Buen Fin, pero ahora es de 13%.

El procurador comentó que este año la compra de ropa y calzado se mantiene casi igual con relación a 2020, que fue de 22%.

Otra buena noticia es la compra de vuelos en 10% en esta 11a edición. El año pasado había sido de 0%.

Por otro lado, mientras que Walmart había liderado las quejas en la edición de 2020, este año bajó de 49% de reclamaciones a 35%. Aunque este proveedor no participa en El Buen Fin y le llama de otro modo, “la Profeco los revisa por igual, dure lo que dure y llámenle como le llamen a su proceso de descuento”, dijo el procurador.

En tanto, crecieron las quejas en contra de Soriana; Chedraui presenta el mismo número de quejas, y Elektra bajó de 7 a 3% en sus quejas.

La Profeco lamentó que la empresa Office Depot no esté conciliando, y no quiera arreglar ninguna queja.

Por el contrario, Liverpool y Coppel han conciliado a la fecha 100% de los reclamos. “Los consumidores se van contentos de ahí; si tienen un problema lo están resolviendo al 100% y, en la mayoría de los casos, si no es en tienda es por vía telefónica a través de Conciliaexprés”.

De la misma forma, ubicó a Sears entre los proveedores con mayores descuentos, que en su caso fueron entre $24,079 pesos en una pantalla en una de sus tiendas en Cuernavaca, Morelos, hasta $26,500 en un refrigerador en León, Guanajuato.

La Profeco también detectó algunos casos de ofertas falsas, aunque muy pocos. Por ejemplo, Chedraui subió 27% el precio de croquetas para perro en la semana del Buen Fin y luego la puso en oferta con 25% de descuento.

“Al final, están 2% más caras las croquetas que antes del Buen Fin. Le suspendimos su promoción. No es a fuerza, si no quieren poner una oferta no la pongan, pero no digan mentiras y menos suban 2% el producto”, afirmó Sheffield Padilla.

También, una charola que Chedraui daba en $33.00 pesos y luego no la quisieron vender porque alegaban que eran 33 dólares. “En México no se puede vender algo que no sea en pesos mexicanos. Entonces –agregó–, tuvieron que venderla a como lo anunciaron”.

Las y los consumidores pueden verificar que el proveedor tenga en su página en Internet el Sello Digital Profeco, que es garantía de que cumplen con las leyes mexicanas y de que respetan al consumidor en México.

El procurador reportó un crecimiento importante en las ventas en línea, al apuntar que, según una encuesta de la Procuraduría, en este Buen Fin el 51% de personas ha comprado en línea y el 48% en tienda.

Para esta edición, muchos proveedores pequeños y medianos ofertan en El Buen Fin en línea, por lo que la Profeco monitorea tanto el comercio tradicional como el electrónico.