Lo que debes saber antes de comprar el primer Smartphone para tu hijo

?Casi todos los padres escuchan en algún momento la pregunta de sus hijos: ¿cuándo me compras un teléfono? La mayoría prefieren evadir la respuesta y no dan una fecha concreta. No es porque no quieran compartir la tecnología con sus hijos sino porque conocen los problemas que esta puede causar.

El uso excesivo del teléfono celular y el mal uso exponiéndose a contenido poco apropiado son las principales preocupaciones. Pero también conocemos casos niños que mejoran su aptitud académica y resuelven problemas del día a día con el teléfono celular. Tienen su correo electrónico asociado al teléfono, y se pueden mantener en comunicación estrecha con sus padres.

Por eso, sabiendo que llegará el momento de comprar un teléfono inteligente para tus hijos, ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta?

¿Hay una edad apropiada?

Lo primero que muchos padres consideran es la edad apropiada. Sin embargo, ¿existe tal cosa?

De acuerdo a una encuesta del Pew Research Center, cerca del 73% de los encuestados dicen que la edad más apropiada es después de los 12 años de edad. Aún así, muchos padres consideran que es muy pronto y otros compran el primer teléfono a sus hijos más jóvenes.

Ciertamente, la edad no es un requisito fundamental si no va acompañada de una cierta madurez mental. No esperaremos a que los niños se comporten como adultos, pero sí deberían tener un cierto grado de responsabilidad y buen juicio antes de tener su primer teléfono celular. De esa forma, los padres estarán más seguros de que su experiencia será positiva y se minimizarán los riesgos.

Configuraciones que conviene considerar para el teléfono de tu hijo

Aunque confíen mucho en su hijo, los padres hacen bien en configurar el teléfono para monitorear y controlar el acceso a ciertas aplicaciones y contenido en internet. De lo contrario estaríamos dando acceso libre a contenido que no es apto para menores, y sin saberlo nuestros niños se estarían exponiendo a situaciones peligrosas y personas con malas intenciones.

Precisamente para cuidar a los más jóvenes se han desarrollado una serie de configuraciones que los padres pueden activar. Por ejemplo, sabemos que en el iPhone se pueden restringir las compras e instalación de ciertas aplicaciones. Podemos también elegir qué tipo de contenido pueden ver en aplicaciones de streaming. Incluso podemos activar restricciones familiares que nos piden confirmación cuando nuestros hijos van a hacer algo nuevo en sus teléfonos móviles.

Que no olviden los buenos modales

Finalmente, un aspecto que no debemos pasar por alto son los buenos modales en la mesa y con otras personas. Inicialmente puede ser difícil para un niño apartarse de su nuevo celular. Por eso, es bueno recordarles que hay momentos para todo, y que a veces no es prudente estar detrás de una pantalla.

Algunas familias han encontrado útil establecer horarios. A otras les ha servido más el método del détox digital durante las comidas en familia y otras ocasiones especiales. Lo mejor es escoger una que se adapte a tus necesidades y que pueda ser flexible y acomodarse a diversas circunstancias.

Cuidar a nuestros pequeños es lo más importante, pero no se limita a eso. También debemos estar atentos a sus habilidades sociales y estimular la actividad física, especialmente en jovencitos que tienen la tendencia a pasar incontables horas en juegos electrónicos.